Este domingo se llevará a cabo en San Francisco la Primera Jornada de Adopción de Mascotas. Será en el Jardín Botánico de la ciudad (a metros del Superdomo) y comenzará a las 15.

El evento es organizado por cuatro entidades animalistas de la ciudad como la Sociedad Protectora de Animales, Fundación Bio Animalis, Patitas de la Calle y Refugio de Mascotas.

Florencia Vega, voluntaria, explicó en diálogo con La Mañana de El Periódico (FM 97.1) que la idea surgió de parte de un grupo de vecinos autoconvocados y recordó que tiempo atrás este tipo de jornadas solían realizarse en la ciudad.

Desde la organización compartieron un link de cuenta de Instagram donde publicaron todas las fotos de las mascotas que están disponibles para adoptar y contar con nuevo hogar que le dé contención y amor.

Para ver las imágenes se puede ingresar a este link.

Por otra parte, Vega reconoció que existe una “problemática grande” en este sentido ante la falta de adopción de animales que estaban en la calle que fueron recuperados y de cuidadores responsables: “Decidimos juntarnos con las distintas entidades e iniciar estas jornadas. Hoy no hay adopciones, lugares de tránsito son pocos y las ONG’s están desbordadas habiendo muchos animales en situación de calle”.

Asimismo, explicó la entrevistada que las cifras de animales en adopción son “muy grandes” en la ciudad: “Es preocupante la situación porque los hogares de tránsito se acaban y los animales quedan a la deriva. Si no puede adoptar, es la idea que surjan personas que puedan ofrecer un hogar de tránsito. Pero queremos adopciones responsables, no que se adopte y esté el animal más en la vereda que en la casa”, pidió.

Durante la jornada del próximo domingo cada ONG tendrá su stand y además habrá animales para que la gente los conozca: “Son todos unos dulces. Habiendo tantos animales en adopción o en la calle es triste que no tengan su chance de tener una familia. Tengo cuatro animales adoptados y el amor que uno recibe y el agradecimiento es inconmensurable, no se puede medir. Por eso me gustaría que la gente le den la posibilidad de ser adoptados”, expresó Vega.