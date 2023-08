El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, votó alrededor de las 11 de este domingo en las elecciones primarias PASO. Lo hizo en la escuela Domingo Faustino Sarmiento y señaló que observó “alta concurrencia” de votantes.

“En la escuela donde debía votar veo una alta concurrencia de gente en todas las mesas. Es agradable la sensación de ver que la gente ha venido a votar, al menos en esta escuela, que era una de las inquietudes sobre la cantidad de electores que iban a emitir el sufragio. Se ve todo con tranquilidad”, dijo en contacto con medios de comunicación al salir del colegio.

“La expectativa es que sea un acto eleccionario que no genere mayor inestabilidad en el país. Uno está preocupado, mañana no debería pasar nada, ya tenemos un contexto nacional dificultoso fundamentalmente en lo financiero, en lo economía en general. Esperemos que mañana sera un día normal y no tengamos sobresaltos”, continuó.

“Tenemos la posibilidad de manifestar cuál es nuestro deseo, el modelo de país en el que queremos vivir y la forma concreta de poder hacerlo es votando. Espero e invito a toda la población a hacerse escuchar y manifestar cuál es su voluntad. La democracia es la mejor estructura organizativa en la vida de la comunidad. Tenemos que ejercer ese derecho”, sostuvo.

“Tengo la expectativa de que en la provincia de Córdoba Schiaretti sea el candidato más votado y que luego se consolide un espacio de poder que se replique en el resto del país. Seguramente va a hacer una gran elección. Veo en nuestra ciudad y provincia una elección bastante atomizada entre todos los candidatos, no veo a uno que se vaya a acercar al 50 por ciento de los votos”, concluyó.