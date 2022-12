El director del Hospital Iturraspe de San Francisco, Valentín Vicente, habló de la situación sanitaria en la ciudad en La Mañana de El Periódico FM 97.1 donde anticipó que no hay internados por Covid e instó a completar el esquema de vacunación.

Vicente explicó que "está habiendo un aumento importante de casos, de todas formas y afortunadamente, no es para minimizarlo, pero no tiene relación con el aumento de internaciones en áreas Covid. No hay internados en el área Covid en este momento en el Hospital Iturraspe, ha habido alguno, pero no por clínica Covid, sí por tener otra patología y ser positivo... afortunadamente con el paso de estos más de dos años desde que comenzó la pandemia la vacunación ha cambiado definitivamente el curso de la enfermedad, tenemos que agradecer esta actualidad que no tengamos internados".

"Es bueno recordar la necesidad de vacunarse, de actualizar la vacunación, la gente que no tenga los refuerzos que se los aplique, sobre todo los grupos de riesgo que son las personas que hemos visto en los últimos meses cuando hubo algún paciente Covid internado grave, esto fue prácticamente exclusivo de grupos de riesgos, ya no para la población general. Pero hay que completar los esquemas de vacunación, el que tiene dos que se ponga la tercera, el que tiene tres la cuarta...", agregó.

Mayor demanda en 2022 y seguridad privada

Vicente explicó también que en 2022 aumentó la demanda de los pacientes en el sector de salud pública. "Este año afortunadamente hemos podido dar el cierre al área Covid, ha quedado circunscripta a dos habitaciones, hemos tratado de cambiar la infraestructura de las internaciones Covid en el Hospital. Ha sido un año de mucho trabajo con un aumento de la demanda por parte de la población, gente que se queda sin cobertura en obra social o que tiene coseguros o algún tipo de pago en instituciones privadas de salud, esa gente ha hecho un corrimiento al sector público que cada vez se ve en mayor número", indicó el director del nosocomio local.

"Hay compromiso del Ministerio de algunos cambios, de incorporación de personal, estamos en esa vía... Es necesario, puntualmente en algunas situaciones o lugares donde se necesita personal, ya ha sido hablado con el Ministerio y ha sido parte del compromiso que ha tomado a partir de la mediad de fuerza el personal de los hospitales provinciales", agregó.

Dengue. "Afortunadamente no hay casos, obviamente con el comienzo de las altas temperaturas del verano hay que extremar los cuidados. Recordemos que el mosquito que transmite esta enfermedad es peri domiciliario, habita alrededor de las casas y se reproduce en los depósitos de agua, es importante el descacharreo, mantener las casas limpias, los patios descacharrados y ante cualquier síntoma como fiebre y ante cualquier sospecha concurrir a la consulta", dijo Vicente.

Finalmente agregó que en 2023 el Hospital ya contará con personal de seguridad privada. "Se está adelantando en los convenios y los contratos, esperamos que en los próximos meses pueda salir y podamos estar contando con esta seguridad por la tranquilidad del personal y de los pacientes", explicó.

Sin heridos en Noche Buena y Navidad. "Afortunadamente no hubo algún tipo de accidentado o lesionado por pirotecnia, vemos que fiesta tras fiesta cada vez es menos la pirotecnia que está circulando No ha habido tampoco ningún herido en las fiestas por corchos y esas cuestiones, solo lo habitual de accidentología de un fin de semana que esta vez coincidió con las fiestas", dijo Vicente.