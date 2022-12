Lautaro Godoy (22), el joven que fue abordado por malvivientes en los primeros minutos de este lunes en el barrio Eva Perón de Frontera, quienes le hicieron perder el control de su moto, hecho por el que sufrió graves lesiones en su rostro, necesitará seis placas para su reconstrucción facial.

Godoy sufrió fractura de pómulo y nariz entre otras lesiones luego del lamentable hecho de inseguridad que padeció cuando volvía de dejar en su casa a un amigo tras los festejos por el campeonato obtenido por la Selección Argentina.

En La Mañana de El Periódico por FM 97.1 su papá, Fernando "Costilla" Godoy, se refirió a su estado de salud: "Lautaro esta lúcido, está consciente. Hablamos de una desgracia con suerte". Cabe recordar que el joven se encuentra internado en el área de clínica quirúrgica del Hospital Iturraspe de San Francisco. Y si bien en un primer momento se creyó que se iban a necesitar tres placas para su rostro, lo cierto es que tras una tomografía se determinó que serán seis las que necesite.

El hecho ocurrió el lunes cerca de la una de la madrugada: "Él fue a llevar a un amigo a barrio Eva Perón de Frontera, lo dejó en su casa y a la vuelta, en la calle 112, de un camino de tierra lateral le sale una moto con dos personas que lo interceptan para robarle. Él aceleró y medio como que le tocaron la moto, entonces perdió la estabilidad".

Su papá contó que como al frente hay un campo, suponen que los cortes que tuvo en la cara, en las piernas y los brazos, fueron hechos con los alambres de púa del tejido.

"La gravedad del hecho es que tiene más de 40 puntos en la cara. Hoy nos confirmó el cirujano plástico que hay que colocare tres placas de titanio (finalmente serán seis) en la cara con los tornillos, porque tiene quebrado el pómulo, la nariz del lado derecho está totalmente triturada, y en la mandíbula le tienen que poner una prótesis. Esto tiene que ser en el lapso de diez día, hay que esperar que se recupere, que cicatricen los puntos y que se desinflame para poder hacer el tratamiento", agregó Godoy.

El hombre indicó que aún no hizo la denuncia porque por el momento está abocado a cuidar a su hijo, pero que pronto lo hará. A la vez, denunció inacción por parte de las autoridades municipales y policiales.

"Tengo que ir a fiscalía porque me recomendaron no hacer la denuncia en la comisaría de Frontera, pero le estoy pasando la noche y sigo con el trabajo, él es mi mano derecha en el trabajo y no lo tengo, entonces me acomodo como puedo. Obviamente que lo principal es la salud de Lautaro, se demorará un poquito la denuncia", dijo.

Seguidamente, agregó: "La Policía está al tanto de todo eso, los políticos de Frontera también y no hacen nada. En este caso le tocó a mi hijo, pero anteriormente le ha pasado a mucha gente y lo peor es que le va a seguir tocando a mucha gente. Frontera tiene gente muy buena y trabajadora pero es tierra de nadie".