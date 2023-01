Vecinos autoconvocados de distintos Centros Vecinales y barrios de Frontera se congregaron frente a la Tecnoteca San Francisco para hacer visible su reclamo por acciones concretas contra la inseguridad que padecen.

Lo hicieron en el marco de la visita del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que junto a su par de Córdoba, Juan Schiaretti, participaron del acto de apertura de ofertas para la licitación del “Acueducto Interprovincial”.

Una veintena de vecinos de Frontera con sus carteles, entre los que se contaban a la intendenta de la vecina localidad, Victoria Civalero y al secretario de Gobierno, Oscar Martínez, fueron recibidos en la plaza Cívica por el secretario de Política y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad, Jorge Fernández.

Los pedidos principales de los vecinos y que se repiten en cada barrio fueron los de mayor presencia policial, con más móviles y personal, la creación de una central de monitoreo con más cantidad de cámaras y la designación de un nuevo fiscal para la ciudad.

El funcionario del Ministerio de Seguridad santafesino admitió no tener injerencia sobre la designación del funcionario judicial, pero se comprometió elevar las inquietudes y conformar una Mesa de Seguridad local que se reunirá en 10 días para evaluar la situación y proponer medidas adecuadas.

La semana pasada, vecinos de barrio San José, cansados de los robos y las acciones violentas de los delincuentes también habían hecho visible su reclamo ante El Periódico.

Esperan respuestas

Pablo, uno de los vecinos de barrio Santa Teresita que se manifestó en la Plaza Cívica se refirió a los pedidos que realizaron y a las posibles medidas que pueden llegar a tomar en caso que sus reclamos no sean escuchados.

“Nosotros venimos a manifestar lo que pasa diariamente en Frontera con la inseguridad. Hay falta de policías, de patrullajes, los robos y el problema de la droga, así es como se está viviendo en Frontera, todo el mundo lo sabe y estamos reclamando lo que nos parece justo, de tener una vida digna en nuestra ciudad. Pedimos que nos manden más personal y móviles, que hagan una central de monitoreo, y que vuelvan a traer al fiscal en el ministerio público de la acusación”, enumeró.

Al referirse a la reunión con el funcionario del Ministerio de Seguridad santafesino dijo que “se comprometieron a realizar una reunión con los centros vecinales para elevar los pedidos los reclamos y que lleguen respuestas. Si no llegan las respuestas el próximo paso de los vecinos es ir a cortar la autovía. Nos parece que Frontera siendo una ciudad limítrofe, tiene que tener la importancia que se merece”, remarcó el vecino.

Por otra parte, Mirta del centro vecinal Colegiales, hizo referencia a los graves hechos de inseguridad que atraviesan diariamente: “A una señora le entraron a robar dos veces en pocos días y la golpearon en ambas ocasiones. A un señor le mataron los cuatro perros y se metieron a robarle, en nuestro barrio que tiene seis manzanas la inseguridad total”, se quejó.

Sobre la propuesta de conformar una Mesa de Seguridad local para afrontar los problemas dijo que “hasta que no vea no creo, porque las palabras se las lleva el viento, nos vamos a reunir otra vez pero nosotros pedimos más móviles y policías, que detengan a los ladrones y que no los manden de vuelta”, admitió.

El compromiso del funcionario de Seguridad fue realizar una reunión en los próximos 10 días, mientras tanto, los vecinos pidieron que algunos reclamos sean cumplidos.