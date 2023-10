Representantes de Centros Vecinales de la localidad de Frontera y Villa Josefina manifestaron su preocupación por la falta de acciones por parte de autoridades municipales y policiales frente a la inseguridad que, según sostienen, afecta a la comunidad.

Roberto Ribero, secretario del Centro Vecinal de barrio San José, Alicia Rivarola, tesorera de Colegiales, y Jennifer Calvimonti, presidenta en el sector de Villa Josefina, visitaron El Periódico para expresar sus preocupaciones ante la falta de respuestas.

Los vecinalistas recordaron que la municipalidad solía convocar mensualmente al Consejo de Seguridad, donde se reunían con las fuerzas policiales para discutir medidas y cuestiones tendientes a la problemática. Sin embargo, según contaron dichos vecinos, desde el abril no se volvieron a realizar.

Además, según comentaron, la semana pasada, los Centros Vecinales habían convocado a una reunión para debatir el tema de la seguridad, pero solo obtuvieron respuesta por parte de una sola de las fuerzas que operan en dicha jurisdicción: La guardia rural Los Pumas.

“La última reunión que se hizo fue en abril, después no se nos convocó más. Entonces, al ver tantos hechos de inseguridad, la gente nos reclama a nosotros. Los vecinos no quieren ir a la Policía a hacer la denuncia porque no se las toman, llaman al Comando y no va, la gente está muy enojada porque no ven patrullajes a la madrugada”, sostuvo Rivarola.

La mujer denunció que “se registran robos a plena luz del día y nunca se recupera nada. También en nuestro sector hay tiroteos a cualquier hora del día y los caballos sueltos en el barrio son cosas de todos los días”.

"Trabajo en conjunto"

Calvimonti, deslizó irónicamente que “desde que empezaron las elecciones no hubo más inseguridad, aparentemente. Y fue cuando más se abravó, porque hay vecinos a los que les están robando los medidores de agua y las tapas. Los caños de los aires acondicionados y a veces se los llevan completos. También están robando muchísimas motos desde el interior de las casas o mientras están circulando los apuntan con un arma y se las sacan”, manifestó.

Y luego agregó: "Queremos que nuestros barrios mejoren, que la ciudadanía esté más segura, y esto es algo que puede lograrse con trabajo conjunto. No le estamos pidiendo a la municipalidad cosas extravagantes, solo una reunión, y ni siquiera eso se ha podido lograr".

Según la presidente vecinal de Villa Josefina, “los vecinos nos sentimos descuidados, porque uno hace su trabajo, está con el vecino y por ahí cuando necesitamos de la ayuda, ya sea de la Municipalidad o la Policía, no se presentan”, expresó.

Por su parte, Rivero señaló la falta de presencia policial en las calles durante la noche y las “nulas respuestas” a llamadas de emergencia. "Desde las 22 horas, la Policía desaparece, los móviles no patrullar y la gente llama sin obtener respuesta", afirmó.

Por último, añadió que muchas de las calles de Frontera carecen de buena iluminación y que las prometidas cámaras de seguridad aún no se han instalado. En este sentido, los tres vecinalistas reclamaron información sobre el funcionamiento del monitoreo de cámaras y por qué no se utilizan para prevenir el delito.

Los vecinalistas de Frontera continúan exigiendo respuestas y medidas concretas para abordar la inseguridad en la ciudad.