San Francisco recibe la sexta edición del Friki Fest en el Superdomo

El próximo sábado 7 y domingo 8 de octubre, tendrá lugar en el Superdomo San Francisco, la sexta edición del “San Francisco Friki Fest”, evento que convoca a seguidores de superhéroes, animé, videos juegos, K-pop.

Con entrada libre y gratuita, desde las 11 hasta las 21hs, habrá expositores, charlas, concursos de cosplay, k-pop, stands para la venta, Food Truck y shows en vivo.

“Estamos muy contentos en anunciar la sexta edición de la Friki Fest en la ciudad, un evento maravilloso que fue creciendo y evolucionando año tras año en San Francisco. Es un acontecimiento que tiene diversas actividades de las que se podrán disfrutar durante el fin de semana. Agradecemos a nuestro intendente Damián Bernarte que nos da la posibilidad de llevar adelante este tipo de propuestas y posicionar a la ciudad dentro de un Polo de Entretenimiento en las diferentes expresiones culturales y deportivas. Las expectativas son muy grandes ya que nos visitará gente de todo el país, la Friki es una comunidad que va creciendo día a día en la ciudad y la región”, comentó el secretario de Gobierno Rodrigo Buffa.

Por su parte, el director de Cultura Gabriel Quaranta especificó que se viene trabajando durante gran parte del año con Lourdes, Mayco y todo su equipo para presentar un evento de gran nivel. “A penas comenzó el 2023, programamos la fecha para que la Friki se realice en el Superdomo ya que el año pasado en el Centro Cultural superó todas las expectativas y necesitábamos un espacio más grande”.

“Los chicos viajan por todo el país, participando de diferentes encuentros y varios municipios de otras localidades han tomado el ejemplo de lo que se hace aquí en San Francisco, por ello estamos muy orgullosos y sólo nos queda acompañar en parte de logística”, finalizó Quaranta.

Lourdes Ceballos miembro organizador del evento, en primer lugar agradeció la posibilidad de concretar un año más este evento, el cual tiene una amplia recepción y convocatoria en la ciudad. “Es fundamental que haya acompañamiento para que esto pueda ocurrir, les transmito el agradecimiento de nuestro equipo y el de toda la comunidad, ya que es algo que los chicos piden mucho durante todo el año”.

En cuanto a la propuesta organizada para este año, Lourdes aseguró que será una edición excepcional a la cual, junto al Área de Juventud se anexará un sector para E-Sport, “para sumar una comunidad más a las que ya nos vienen acompañando en la Friki desde sus comienzos, como lo son las comunidades cosplay, K-pop, dibujo, comics, cine, por lo que nos parecía que el área de E-Sport tenía que ser la evolución necesaria para seguir captando a toda esta juventud que cada vez está más involucrada en lo que es deportes electrónicos, algo que va intrínsecamente relacionado con todas las otras áreas de lo friki”.

En tanto, Mayco Cenizo integrante también del equipo organizador dijo sentirse orgulloso de su cuidad por lo que “quisimos dejar en San Francisco el mejor evento que podamos tener, por lo que este año vamos a tener exponentes de todo el país para el jurado con gente de Buenos Aires, Tucumán, Santiago de Estero, talento local, de Córdoba, Santa Fe, Rosario”.

Cenizo comentó que para este año se suman los juegos de mesa, softcombat en el Botánico, Food Trucks y el cierre con una banda rosarina llamada “Sephiroth”. “Las expectativas son muy altas, la gente responde y es algo que venimos armamos desde comienzo de año y verlo ya tan cerca es una emoción terrible”, comentó el organizador.

Cabe resaltar que cada una de las propuestas competitivas tendrá como premio, “un pozo de $210.000 para todas las categorías”.

Cronograma de actividades

SÁBADO 7

14hs - Torneo de E-Sport - Recreativo /MODALIDAD DRAGON BALL Z

Torneo de E-Sport / MODALIDAD FIFA 23

Torneo de E-Sport / MORTAL KOMBAT 9

15:30hs - Auto Maquillaje para Cosplay - Dictado por @cotycocoa CON CUPOS LIMITADOS

18:30 - Introducción al Cosplay - Dictado por @more.cosplay

Final Torneo E-Sports entre Los Bananas de KZ y @belgrano_esports, casteado por @arrow_boxx

Soft Combat en Jardín Botánico

El Callejón de Artistas: @enzofernandez.art , @yuribluu @yoyoiart,@erwin.widmer, @mikami.draws, @francomedranoart, @nao_san_0, @zzukaritass, @saralaar, @emechuun

@bordados.sabbath

Torneo Renegados

Competencia de Kpop

DOMINGO 8

14hs. Torneo de E-Sport /MODALIDAD DRAGON BALL Z

Torneo de E-Sport / MODALIDAD FIFA 23

Torneo de E-Sport / MORTAL KOMBAT 9

18:00hs - Customización de Pelucas - Dictado por @eriolcosplay

19:00hs - Confección de Armaduras - Dictado por @quaso.cosplay

20hs. Show en vivo de la banda @sephiroth.jrock

Soft Combat en Jardín Botánico

El Callejón de Artistas: @enzofernandez.art , @yuribluu @yoyoiart,@erwin.widmer, @mikami.draws, @francomedranoart, @nao_san_0, @zzukaritass, @saralaar, @emechuun

@bordados.sabbath

Concurso Temático de Cosplay

Además, LUDOTECA, la Cueva del Murloc con amplio surtido de juegos de mesa para que aprendas a jugar y divertirse:

Cyclades

7 wonder

Ciudadelas

Blood rage

Corona de hierro

Musa

Cultivos mutantes

Invocacion fronteras

Lab rats

Munchking 1, 2, 3, 4 y 5

Coup Reforma

Memes vs 100cia

Gatitos Explosivos

Oriflame

Gualicho

Chamuyo

Zoombiland

Sucesos Argentinos

Balance Elemental

Gelato

Bears vs Baby

T.E.G

La Maldición

1914

Triopoli

Clash of army

Virus 1 y 2

Geek out

Amigos de mierda

Rescate!

Dungeon Raiders

Roll 'n gol

Animal color

Go go

Hero realms

Olvir

Sector fotográfico a cargo de @interactive_ph y @mestas_fotografia , especializados en fotografía para cosplay.