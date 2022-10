Vanguardia Biotecnología en San Francisco: tratamientos para el dolor no invasivos para una mejor calidad de vida

Desde hace algunos meses en San Francisco funciona Vanguardia Biotecnología, un centro de tratamientos encabezado por la biotecnóloga Stella Varayoud (matrícula 2587), profesional de Rafaela que una vez a la semana atiende en nuestra ciudad. En el lugar se tratan diferentes patologías.

“Queremos que las personas sepan que aun teniendo una patología, no deben padecerla. Hay una forma distinta, hay otras posibilidades, la ciencia y tecnología dan la posibilidad de hacer tratamientos no invasivos con equipos médicos traídos de Estados Unidos aprobados y avalados por la OMS, Anmat, FDA, y las normas ISO 9001:2015 e IRAM”, aseguró en diálogo con El Periódico.

A través de la biotecnología se trabaja para mejorar la calidad de las células: “Eso implica que volvamos a darles calidad para que ciertas enfermedades o patologías logren detenerse y no deteriorar más el organismo”, explicó.

Varayoud agregó: “Nuestro sistema inmunológico es el que nos mantiene sanos. Cuando se pierde este equilibrio, ingresan las enfermedades”.

Respecto a las autoinmunes pueden tratarse y son numerosas. Por mencionar algunas, pueden atenderse neuralgias del trigémino, migrañas, psoriasis, hernias de disco, fibromialgias, entre otras.

Tratamientos no invasivos

Para la profesional, la consulta es lo primordial: “El paciente va a llegar acá con estudios. Puede venir derivado o por decisión propia, pero tiene que venir con un diagnóstico, así tenga un estudio de hace dos o tres años, y con la medicación que esté tomando”.

Varayoud indicó que se trabaja con un equipo multidisciplinario: “Tenemos pilares como psicólogos, kinesiólogos, neurocirujanos, neurólogos, como profesional necesito esos pilares para apoyarme. Vanguardia es mejor calidad de vida. Hay testimonios de pacientes que empezaron aquí y que mejoraron notablemente. Por ejemplo, hay un paciente con cáncer de pulmón que no podía hacer dos pasos sin oxígeno y hoy anda para todos lados, aun con pocas sesiones”.

Los tratamientos son contra el dolor y no son invasivos, no requieren medicación y no son alternativos: “Es medicina científica. Y no es ozonoterapia. Se trabaja con equipos que son lo último, lo más avanzado, porque trabajan en el núcleo celular, lo más profundo, modificando la calidad de las células”.

Contacto

Interesados en efectuar alguna consulta pueden escribir un WhatsApp al (3492) 213953 o contactarse por Facebook a VanGuardia Centro Tratamiento o Instagram a @vanguardiabiotecnologia. Se atiende en Bv. 25 de Mayo 1310.