La de Emilio Prata fue otra de las historias del 2024 cuando El Periódico contó su experiencia a comienzos de año. Estudia Técnico Superior en Motores en el Instituto Renault de Córdoba y, en aquellos días, había comenzado a trabajar en la firma Oreste Berta SA, una de las más importantes del automovilismo deportivo argentino.

“Soy un privilegiado porque trabajo y aprendo en una de las mejores fábricas del país”.

Después de finalizar sus estudios secundarios en el ISFA San Francisco, Emilio tomó la decisión de seguir su pasión por los motores y de involucrarse en el mundo de las carreras y competiciones de autos.

Su entrada en la Fábrica Oreste Berta fue “un sueño hecho realidad”, que se dio gracias a una oportunidad que surgió a través de un pariente que trabaja como ingeniero en la empresa. Enterado de los estudios que estaba haciendo el joven, le dijo que lo tendría en cuenta para un futuro ingreso.

Tras varios meses de espera, Prata tuvo su primera entrevista de trabajo y convenció a sus futuros empleadores. Y luego de tres meses de prueba se convirtió en parte integral del equipo.

“Al principio era como de no creer -contó- porque era muy poca mi experiencia y eran muy básicos mis conocimientos en automovilismo deportivo. Entré como un aprendiz y me fueron formando.Tuve la oportunidad de ir probando y los muchachos me fueron dando la confianza”.

Emilio pudo conocer a la leyenda y fundador de la firma, Oreste Berta, considerado el mayor innovador del automovilismo nacional, una gloria de los motores y los autos de carrera.

“No conocía en persona a Oreste, pero ya el primer día que entré tuve la oportunidad de hablar con él y hasta me pude sacar una foto. Le comenté que era de San Francisco y él me dijo que tenía bastantes recuerdos de la ciudad, que vivió un buen tiempo acá y que conoce a mucha gente. Es muy interesante charlar con él, es muy humilde, no tiene problemas de charlar, de conocerte", relató.