En un acto de valentía, este domingo 25 de agosto un chofer del transporte urbano de San Francisco interrumpió su recorrido para llevar de urgencia al Hospital J. B. Iturraspe a un bebé de un año que estaba convulsionando. Este acto heroico se produjo cuando estaban terminando los festejos por el Día del Niño que se celebraron en la Plaza Vélez Sarsfield.

Luis Vocos (42), quien demostró un profundo sentido de compromiso en un momento crítico, habló con El Periódico y relató lo ocurrido con Nahitan, que ya está mejor de salud.

“Estábamos trasladando a las familias que salían de la plaza en la fiesta del Día del Niño hacia los barrios. Y en un momento, yo iba por calle Jujuy hacia 9 de Julio y un papá empezó a gritar. Me empezó a pedir que llevara al nene al médico. Me lo mostró, estaba convulsionando”, relató.

Seguidamente, continuó: “Lo primero que atiné a hacer es a empezar a tocar bocina y a hacer señas para que los autos se corrieran. Fui para el hospital de forma urgente, que es lo que tengo que hacer, o yo lo veo así por lo menos. Y eso es un poco lo que pasó”.

Vocos comentó que una vez en el lugar, descendió del colectivo y se dirigió hasta la guardia esperando a que lo atendieran. Tras ello volvió al colectivo para correrlo ya que en el apuro lo había dejado mal estacionado.

“Quedó una tía del nene arriba del colectivo así que le pedí el número para que me informara sobre la salud del chiquitito. Gracias a Dios ella y la madre ya se comunicaron conmigo y me avisaron que está bien, así que es una alegría completa”, sumó Vocos.

Sobre lo que sintió, Vocos, que hace dos años que trabaja como chofer en la línea municipal, contó: “Primero me asusté un poco pero uno tiene que tratar de tener mente fría en ese momento. Lo primero que hice es pedirle a un pasaje que estuviera atento y me fuera indicando la calle del Hospital porque yo iba concentrado en hacer señas, tenía que tener cuidado de no tener ningún accidente. Y después con la gratitud de los padres uno se siente lleno con estas cosas. Lo mejor que pudo pasar es que esté sano”.

En el final, agradeció la comprensión de los pasajeros: “Les pedí disculpas a todos por haberme salido del recorrido, pero la gente entendió, la gente se portó excelente”.

Desde el SUOEM San Francisco felicitaron también al conductor a través de una publicación en sus redes sociales.

“Pronto estará recuperado”

Milagros Navarrete, la mamá de Nahitan, también habló con El Periódico y contó que el pequeño ya se encuentra bien: “Ya está en casa, tuvo una convulsión y tenía el pecho cerrado por el broncoespasmo. Le estoy dando su medicación y pronto estará recuperado del todo”

Sobre la actitud de Vocos, en tanto, reflejó: “Fue muy buena, siempre voy a estar agradecida porque ayudó a mi bebé y lo llevó al hospital. Por más gente como él”