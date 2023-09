La Provincia de Córdoba implementó el uso de la Tarjeta TIN como método de pago para el transporte interurbano en Córdoba. El plástico se puso en vigencia recientemente, tratándose de una iniciativa privada donde se incorpora un sistema pre pago que posibilita a los usuarios pagar su boleto al subir en la unidad sin usar efectivo.

Cabe destacar que este sistema no afecta la venta de pasajes en las boleterías, que se podrá seguir realizando normalmente y con pago en efectivo. Pero la idea es que en las distintas paradas en pueblos, ciudades o en la misma ruta, fuera de una terminal de ómnibus se use solamente el plástico.

No obstante, desde su uso los usuarios reportaron algunos problemas, tanto para obtener la tarjeta física como para realizar recargas en línea, motivo por el cual la Secretaría de Transporte provincial decidió flexibilizar el pago en efectivo a bordo de las unidades para aquellos pasajeros que no dispongan de la tarjeta TIN o no tengan saldo cargado en ella.

Cómo es hoy la situación

Los conductores debían seguir recibiendo dinero arriba de las unidades, en principio hasta el 1 de septiembre, aunque esa fecha debió extenderse ante los inconvenientes detectados.

El Periódico relevó algunas empresas del transporte interurbano de pasajeros y aseguraron que el chofer por el momento recibe el dinero, aunque advirtieron a los usuarios que en breve ya no se recibirá efectivo en las paradas. De esta forma, instaron a gestionar la tarjeta.

“La idea es que desde octubre se empiece a usar obligatoriamente en las paradas la TIN porque el chofer no va a poder recibir más el dinero en mano”, indicaron desde las empresas Mar Chiquita, Fono Bus y Transporte Morteros, que llevan adelante el servicio en nuestra región.

¿Cómo funciona TIN?

Para utilizarla la tarjeta debe cargarse previamente con dinero. La recarga se puede hacer con cualquier medio de pago, a través de aplicaciones, recarga virtual o de las boleterías de empresas adheridas al sistema. Además, brinda la posibilidad de cubrir un saldo negativo de hasta 600 pesos.

La primera vez que se saca por boletería se solicita el DNI y datos personales para personalizar la tarjeta. Cada una tiene un código QR, que cuando se escanea permite conocer el saldo actual y los últimos movimientos.

Para poder adquirirla es requisito una carga mínima de mil pesos, que queda disponible para la compra de pasajes.