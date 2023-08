Sportivo Belgrano recordó a Pablo Fasano: pilar dentro del deporte adaptado

Mientras la comunidad de San Francisco continúa conmocionada por la repentina desaparición física de Pablo Fasano (35), querido profesor de educación física y acompañante terapéutico, que falleció tras luchar contra un fulminante cáncer, desde el club Sportivo Belgrano -una de las tantas instituciones donde se desempeñaba- lo recordaron por su compromiso y pasión por la inclusión de la discapacidad a través del deporte.

Fasano se desempeñaba como profesor de educación física en el área de deporte adaptado en Sportivo Belgrano y también como acompañante terapéutico de estudiantes del IPEM Nº 145 “Dr. Francisco Ravetti”.

Juan Manuel Aróstegui, presidente del club de barrio Alberione, y Verónica Boscarol, trabajadora social de la institución y a cargo del área de deporte adaptado, recordaron a Pablo con sentidas palabras y como un referente en el trabajo de la inclusión de personas con discapacidad en San Francisco.

“Pablo fue una persona excelente, alegre, que siempre irradiaba buena energía y por eso lo quería tanta gente y por eso lo apreciaba mucho, no solo en el club sino en muchas otras instituciones”, le dijo Aróstegui a El Periódico.

El ex jugador y referente del club conoció a Pablo cuando comenzó con la escuelita de fútbol allá por el año 2015 y el entonces “profe” se sumó al proyecto. “Cuando nos surgió a nosotros la idea de incorporar el deporte adaptado con Verónica Boscarol, enseguida surgió el nombre de Pablo y enseguida lo sumamos. No solamente como un recurso humano en su forma de ser sino también como como profesional era excelente y no dudamos en meterlo dentro del club”, recordó el dirigente.

Aróstegui se mostró todavía conmocionado por la pronta desaparición física de Pablo: “Desde el momento en que me enteré, allá por mayo, fue una situación que nos dejó helados a todos. Es una situación que pega duro y es difícil de asimilar y más cuando se tratan de personas conocidas y con las que uno trabajó mucho tiempo”. Y añadió: “A nivel local Pablo trabajó en muchas instituciones y las repercusiones que hubo fueron de recordarlo con mucho cariño porque fue una buena persona y un gran profesional”.

“Pionero en trabajar la discapacidad desde la inclusión”

A su turno, Verónica Boscarol, trabajadora social a cargo del área de deporte adaptado en el club, también brindó unas sentidas palabras sobre Fasano. “Lo que tenía Pablo que lo caracterizaba mucho era su humildad y su compromiso en todos los niveles, como amigo, como compañero de trabajo, como profesional en el trabajo que él hacía. Siempre iba para adelante, de manera positiva”.

La profesional contó que Pablo era el “profe” referente en el área de deporte adaptado, que contaba con los conocimientos y habilidades para desempeñarse y que “con su humildad y su forma de ser, tenía a todos los chicos en el bolsillo. Desde el día que Pablo sacó licencia por su enfermedad, en el mes de mayo, y dejó de concurrir al club, todos los chicos continuamente nos preguntaban y se preocupaban por él, porque obviamente notaban su ausencia”, expresó.

El área de deporte adaptado lo integran 20 jóvenes y adultos con distintas discapacidades que constantemente, mediante mensajes y videos, le enviaban saludos y mensajes de fortaleza a Pablo.

“Para el grupo realmente para para los concurrentes fue una ausencia y va a ser una ausencia importante. Estamos todos bastante afligidos y es realmente muy triste lo que pasó”, sostuvo Boscarol.

Y luego remarcó: “En todos estos años de su ejercicio profesional, creo que fue uno de los pioneros en esto que hablamos siempre de la discapacidad y la inclusión. Para Pablo trabajar la discapacidad era natural, no había que asustarse y trataba a los chicos de igual a igual”.

Sin dudas, el legado de Pablo Fasano en el club Sportivo Belgrano pero también en la comunidad perdurará como un recordatorio de la importancia de la inclusión, la pasión por el deporte y la humildad con los demás.