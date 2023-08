Está en marcha la campaña en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Frontera para elegir a sus autoridades. En la vecina localidad, la lista Elijo Hacer va con Juan Manuel Pastore a la cabeza, quien en La Mañana de El Periódico, junto al candidato a concejal Nicolás Palomeque, analizaron lo que dejaron las PASO y se refirieron al trabajo de cara al 10 de septiembre.

“El análisis general es positivo, Juan estuvo muy cerquita, con poquitos voto de diferencia. Vamos a trabajar como venimos trabajando siempre, con relación directa con el vecino, escuchando, tratando también de buscar a la gente que no fue a votar, entendiendo que es un derecho que le ha costado muchísimo a la Argentina. Está bueno explicarles eso y explicarles que gracias a un voto se puede cambiar la realidad en la que hoy Frontera vive”, sostuvo Palomeque.

Respecto a cuál será la estrategia a encarar de cara a lo que se viene, Pastore apuntó: “Hubo un porcentaje muy bajo de participación y estamos trabajando en ese tema, estamos visitando domicilios puntuales con la militancia para explicarles que ellos tienen la decisión de cambiar la realidad de la ciudad”.

“Los vecinos notan lo que ha decaído Frontera en estos ocho años, me animo a decir que si (Oscar) Martínez es el intendente el 10 de diciembre vamos a estar peor de lo que hoy estamos. Por eso estamos contándole a la gente nuestras propuestas, hacemos visitas puntuales e incentivando a a esos vecinos que no fueron a votar a que nos acompañen con su voto”, agregó.

En ese sentido, también aseguró que intentarán conquistar a quienes votaron oposición, aunque no a su lista: “Sabemos que hay personas que se han decidido por otras listas fuera del oficialismo y la segunda fuerza en este momento somos nosotros. Quienes votaron esas listas lo hicieron porque están disconformes con el oficialismo, y les estamos explicando que la mejor opción, o los más cercanos a reemplazar a este oficialismo mediocre, somos nosotros, así que estamos convenciendo a la gente para que nos de ese voto de confianza”.

Propuestas

Los candidatos recordaron las propuestas que llevan adelante para Frontera. En ese sentido, hicieron foco en el trabajo con las instituciones.

“Vemos que las instituciones están muy abandonadas, como por ejemplo las deportivas. Voy a dar un ejemplo. La Municipalidad tiene un minibús. Estas instituciones, por ejemplo, Deportivo Sebastián, Infantil Xeneize, La Hidráulica, La Trucha, y Defensores de Frontera muchas veces viajan a localidades vecinas. El municipio les abastece del minibús pero les cobra el combustible y el chofer. ¿Cómo el Estado municipal puede hacer esa locura? Una de las cuestiones que queremos cambiar es eso. Y también gestionar un gimnasio municipal en el Polideportivo para que estos deportistas vayan y lo utilicen”, reflejó Pastore.

A su vez, enumeró: “Otra de las propuestas son de iluminación, cordón cuneta, son muchas. También proponemos que el centro de salud San Roque esté abierto las 24 horas, no como ahora que está abierto de 7 a 19. Y el tema del agua, es fundamental. Estamos en invierno y no hay agua. Ya estuvimos reunidos con gente de Santa Fe, con el senador Calvo, con funcionarios de San Francisco. En eso desde el minuto cero nos vamos a poner a trabajar para que en el próximo verano no ocurra lo que pasó en el verano y lo que está pasando ahora en invierno”.

En la Provincia

Respecto a lo que suceda en la provincia, los candidatos ratificaron su apoyo a Marcelo Lewandowski. “Más allá de nuestro partido político, por su compromiso y su desempeño en la política, por el acompañamiento que tiene Omar Perotti para con nuestra ciudad, porque nosotros consideramos que Perotti y Alcides Calvo, que es un senador muy presente en la ciudad, han colaborado para que Frontera pueda prosperar. Y esto tiene que estar acompañado de la gestión local para que lleguen obras a la ciudad”, cerró Palomeque.