El domingo 10 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones generales en al provincia de Santa Fe para elegir gobernador, y en varias localidades, entre ellas Frontera, también se elegirá intendente.

Precisamente, uno de los candidatos será Oscar Martínez, de Unidos para Cambiar, quien visitó esta semana La Mañana de El Periódico y brindó un análisis de las elecciones PASO, se refirió a la actualidad del municipio, a su trabajo como Secretario de Obras y Servicios Públicos y al apoyo que le está brindado al candidato a gobernador Maximiliano Pullaro.

“Es una lectura muy positiva para nosotros que el ciudadano vuelva a confiar en los candidatos que hemos presentado en todas las categorías, ya que en Frontera nuestra lista, dentro del espacio Unidos para Cambiar Santa Fe, Santa Fe Puede, fue la que ganó y tuvo mayoría de votos. Todos nuestros candidatos, tanto sea gobernador, diputados, y senadores, tuvieron una muy buena aceptación de parte de los vecinos”, sostuvo.

Teniendo en cuenta que el triunfo fue ajustado frente al justicialismo, Martínez hizo mención a la estrategia de cara a esta a este nuevo trayecto de campaña e invitó a todos los vecinos a participar de los comicios.

“Si bien estamos arriba por unos 200 votos frente a los candidatos opositores, entendemos que hay una gran cantidad de vecinos que no fueron a votar, que son afines y que acompañan, más allá de las situaciones que tenemos que resolver, nuestra gestión y a los candidatos que estamos presentando. Así que estamos confiados y esperanzados de que nos van a seguir acompañando y de que vamos a poder mantener o ampliar esa diferencia a favor”, manifestó.

Respecto al apoyo hacia Pullaro en la gobernación, el candidato oficialista dijo: “Es importantísimo que sea el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, no solo por los beneficios que puede obtener nuestra ciudad de Frontera a través de los gobiernos alineados políticamente, sino porque entiende que hay que hacer un cambio estructural importante en toda la provincia de Santa Fe en diferentes ámbitos”.

“Tenemos el compromiso de Maximiliano Pullaro de que va a atender nuestras prioridades, nuestras necesidades. Vamos a tener una línea directa de comunicación y vamos a poder acceder, de manera normal, a todos los programas o proyectos que tenga la provincia para todos las jurisdicciones, dado que en este último tiempo, en estos últimos cuatro años del gobierno de de Perotti y del senador Calvo no hemos sido favorecidos. Eso va a ser un gran cambio para nosotros y un gran respaldo para poder encarar diferentes temáticas que tenemos que resolver en nuestra ciudad”, agregó.

Necesidades

En ese sentido, consultado acerca de los proyectos a encarar, enumeró: “Por ejemplo, de infraestructura. Tenemos que resolver el tema del agua, que es algo complejo, no solamente es una decisión de presupuesto, sino de tiempos. Nosotros vamos a ir con una carpetita con prioridades. Las prioridades son el agua, la construcción del mini hospital, que está el expediente abierto, y la concreción del nuevo edificio de una escuela técnica. Después hay otras prioridades en infraestructura como cordón cuneta o iluminación, que vamos a ir desarrollando con otros programas de menor relevancia, pero que tienen un alto costo, y que por cuestiones de recaudación impositiva, por ahí su ejecución se demora. No contamos con los recursos para poder llevarlas a cabo”.

Vale mencionar que, según Martinez, hay una licitación pública para la construcción de un nuevo edificio con orientación técnica, licitación que quedó desafectada porque hubo un solo oferente, por lo que se volverá a llamar a licitación. Se construiría en terrenos cedidos por el municipio en el sector sur de Frontera.

El candidato amplió acerca del trabajo que se viene realizando en infraestructura (actualmente Martínez es secretario de Obras y Servicios Públicos) y sobre lo que, considera, es la falta de línea directa con el gobierno provincial.

“Se complica la ejecución de grandes obras dado a que no tuvimos la respuesta del gobierno provincial en cuanto a los recursos, como la repavimentación del Camino Interprovincial. Es un proyecto presentado hace mucho tiempo y por razones que no entendemos o que, entendemos, son políticas, no se pudieron conseguir los fondos para poder ejecutarla. También la adecuación del canal paralelo a la ruta 19 del sector norte de la ciudad que comunica el barrio Francucci, barrio donde habíamos pedido fondos para su readecuación, la colocación de alcantarillado para mayor y mejor evacuación del agua de lluvia y tampoco los tuvimos”, explicó.

Seguidamente, aclaró que ese trabajo piuntual se hizo con fondos propios, lo que permitió una mejor y más rápida de evacuación de aguas de lluvia en ese sector.

“De todas maneras seguimos haciendo mantenimiento. Hicimos etapas de de bacheo. Continuamos con la colocación de luminarias, con columnas de alumbrado público, recambio de luminarias comunes por led de 150 watts. Estamos terminando de construir un cordón cuneta en barrio Colegiales a través de un programa nacional, algo de 1300 metros lineales de cordón cuneta. Y el mantenimiento, la prestación diaria de todos los servicios, recolección de residuos, recolección de inertes, estamos siempre atentos a lo que el vecino reclama”, sumó.

Actualidad del municipio

Consultado acerca de la actualidad del municipio, el candidato oficialista apuntó: “Tenemos un municipio financieramente estable. Tenemos todo al día hoy, más allá de las cuestiones diarias del mantenimiento, del funcionamiento del municipio. El municipio está saneado financieramente, está fuerte. Evidentemente que casi el 100% de la coparticipación que envía la Provincia, que eso está determinado por coeficientes ya establecidos, se va para hacer frente a la masa salarial, la cual está al día".

“Hoy la situación económica es inestable, pero el municipio está saneado. De todos modos nuestro municipio necesita de los programas provinciales a los que no hemos podido acceder, y que, seguramente, Maxi Pullaro lo va a entender, y va a tener una mirada distinta”, cerró.