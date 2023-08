Miguel Funes (44), el vecino de Frontera que sufrió la amputación de su pierna derecha debido a complicaciones por la diabetes que padece, continúa su proceso de rehabilitación con determinación inquebrantable y con el claro objetivo de poder comprar una costosa prótesis que lo ayude a desenvolverse solo.

Es por ello que necesita el apoyo de la comunidad para realizar una nueva venta de locro que le permita, no solo ahorrar dinero para la prótesis, sino también que lo ayude a afrontar los gastos diarios de su familia.

Vale recordar que Miguel se desempeñaba como albañil por su cuenta y que no tiene obra social.

En diálogo con El Periódico, Funes comentó que “voy evolucionando bien, sanando rápido, aunque todavía me quedan otros dos meses de rehabilitación. Pero con todo esto que pasó se hace difícil poder comprar la prótesis por eso estamos viendo de hacer otra venta”.

Locro solidario

Miguel y su familia están organizando otra venta de locro, una iniciativa que anteriormente le había proporcionado buenos dividendos, con más de 400 porciones vendidas.

Sin embargo, para llevar a cabo esta venta, el hombre necesita el apoyo de sus vecinos y amigos por ello pidió la colaboración de los vecinos para adquirir los ingredientes y de esta manera tener un rédito mayor.

Mientras tanto, una vecina pudo conseguirle insulina para ir controlando su diabetes. A la vez que se encuentra en trámite con el Gobierno de la provincia de Santa Fe, una ayuda para su medicación y una futura pensión por discapacidad, ya que no cuenta con ningún ingreso y se encuentra imposibilitado para trabajar.

“Mientras espero respuestas no me puedo quedar sin hacer nada. Y bueno vamos organizando para vender locro y otras cosas que se puedan hacer. La situación está difícil y más con todo lo que pasé, por eso no me puedo dejar estar”, dijo el hombre, que a su vez agradeció las innumerables muestras de cariño y de apoyo que recibió en las últimas semanas.

Para aquellas personas que quieran colaborar con él podrán contactarse a través de mensajes de Whatsapp al 3564 23 1773.