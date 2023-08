Crecen las expectativas ante la llegada del Día del Niño, que se celebrará el domingo 20 de agosto, y con ello se han disparado las ventas en las jugueterías. No obstante, la situación económica de nuestro país transita un momento complicado y los precios han experimentado un alza en estos días. En medio de este escenario, desde Tedi Showroom informaron cuáles son los artículos que encabezan las ventas y explicaron cómo están afrontando el desafío de ponerle precio a los juguetes en el mercado.

“Con este tema del dólar estamos complicados por los precios. Nosotros veníamos haciendo un descuento del 20% y ya ahora lo achicamos al 10%, pero seguimos haciendo descuentos. No se pudieron actualizar todos los precios, porque no tenemos listas de precios. Y hay empresas incluso que no nos venden. Vendemos lo que hay acá”, sostuvo Cristina Coggiola, titular de la firma.

La comerciante sostuvo que es probable que los precios suban alrededor de un 20%, que es el promedio de aumentos con los que llegan los precios en las listas que les están entregando. Por el momento, y el volumen de ventas, los mantienen.

Respecto a las conductas de los clientes, comentó que se advierte, a diferencia de años anteriores, que las personas compran en la semana previa al Día del Niño y no con mayor anticipación.

En ese sentido, quienes se están acercando también suelen hacerlo aprovechando los días con descuentos en la tarjeta de débito o crédito que manejan.

Qué se está vendiendo

Respecto a lo que más se está vendiendo, lideran la lista los productos de Barbie, acompañando el furor por la película de la muñeca que se estrenó hace algunas semanas y que se mantiene en cartelera: “Las nenas enloquecidas con todo lo que sea Barbie, desde remeras, paraguas, las muñecas, bicicletas, la casita, los accesorios, el autito, las motos, es furor. Hay una vidriera armada exclusiva de Barbie”.

“Y hay tablets divinas, que se prenden, vos dibujás y después directamente apretás una tecla y borrás, una tablet inteligente, que sale unos 5200 pesos, que a los chicos les encanta porque dibujan y van borrado. De eso queda muy poquito porque en estos días se vendieron un montón. Y después se están llevando muchos juegos de mesa para compartir con la familia”, agregó Coggiola.

Asimismo indicó que se están vendiendo a buen ritmo, también, los juguetes de personajes, como los de Advenger, las pistas de Hot Weels, autos a control remoto, muñecas, changuitos, productos de supermercado y disfraces.

Respecto a si se siguen vendiendo los tradicionales autitos o las pelotas, lo afirmó: “Se vende un montón, el autito es el caballito de batalla. Y las pelotas también. A cada rato vienen a buscar las pelotitas de pinche, o las chiquititas de plástico. Las comunes también, se venden las de fútbol, las de básquet, las de voley. A veces los padres nos cuentan que tienen cuatro y vienen por la quinta (risas)”.

Sorteos

Sobre el final, Coggiola recordó que tienen en marcha tres sorteos. Por un lado, uno junto al Centro Empresarial y de Servicios, por medio del cual sortean una bicicleta. Para participar, hay que ir a los comercios adheridos y escanear un código.

Después, hay un sorteo propio de Tedi Showroom, al que se puede participar ingresando a la cuenta de Instagram @tedishowroom. El mismo sortea una orden de compra de 20 mil pesos el sábado 19 de agosto.

Y también hay otro junto a la perfumería Femina y a la heladería Tropical al cual se participa desde Instagram.

“La gente se engancha en las redes y compra en Tedi, están muy buenas las propuestas para participar”, cerró.