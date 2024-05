Licenciada en Matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, María Inés Baragatti (75) impartió docencia durante más de cuarenta años en la UNLP y en la Universidad Nacional de Quilmes.

En 2008 obtuvo un Máster en Informática Educativa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Años después se jubiló y desde entonces imparte clases de apoyo de matemáticas en su casa, de manera gratuita. Desde 2017 también lo hace en YouTube, en el canal de un exalumno, Daniel Pedraza.

Hoy, quien se podría considerar una "influencer", está en San Francisco, donde está formando parte del EMCI 2024 que organiza UTN San Francisco. En medio de este evento, habló con El Periódico.

¿Cómo fueron tus inicios con la matemática? ¿En qué momento de tu vida se despertó el interés por esta ciencia?

En la escuela primaria tenía ciertas facilidades para todas las materias, pero no puedo decir que en la primaria descubrí que me apasionaba la matemática. Pero ya al entrar al Normal de Quilmes, soy de esa zona, a partir del profesor de primer año que era un ingeniero, una persona muy preparada y explicaba de una manera tan especial, me fui metiendo. Creo que ya a mitad de primer año empecé a pensar en ser Profesora de Matemáticas. Ya después hasta mis compañeras eran las que siempre me consultaban porque nunca tenía dificultades, todo lo entendía, a tal nivel que no necesitaba estudiar un teorema, porque antiguamente se demostraba todo, no como ahora. Fui decidiéndolo de a poco.

Una cosa es tener facilidad para la matemática, para resolver un problema o para interpretarlo, pero otra cosa es tener facilidad para enseñarla ¿de dónde creés que sacaste esta practicidad?

Tengo la ventaja de que desde muy chiquita yo ya quería ser maestra. Yo ya quería enseñar. Ponía muñecas y les enseñaba. Siempre pensé en ser maestra, en educar, eso es innato en mí. Después de estudiar para ser maestra pensé que iba a ejercer como maestra, sino no hubiera estudiado el magisterio. Y me encantaba. Tenía una facilidad muy especial para motivar, y agradezco todo lo que me enseñaron en el Normal de Quilmes, porque si no, no podría hablar de tener objetivos. Yo tengo siempre un objetivo: que la gente entienda. Siempre pienso cómo voy a motivar la clase, cómo voy a empezar. Todo eso me ayudó, entonces lo hago de una manera muy natural. Hay gente que la entiende pero no la puede explicar, es la verdad. Hay cosas que son innatas. Pero me gustó mucho la matemática y siempre tuve alumnos que me apoyaron mucho, evidentemente no los aburría, no soy de dar esas clases aburridas, sino que suelo preguntar, trato de hacer una clase movida, no paro un minuto. En La Plata damos clases de dos horas, intervalo, y por ahí otra hora y media. Y había que motivar. Teníamos que tener atentos a los chicos y llevar propuestas en general. Nunca fui cuestionada.

En 2014 te llega la jubilación, en 2017 empezás a impartir clases a través de Youtube… ¿cómo te llega la propuesta o cómo te surge la idea de empezar a dar clases a través de las redes sociales?

No puedo decir si fue en 2016 o en 2017, que un exalumno mío que se llama Damián Pedraza, que ahora es ingeniero, pero en ese momento todavía no se había recibido, me llamó por teléfono. Me dice “Profesora, soy un exalumno suyo, ¿estaría dispuesta a venir a dar una clase en la Universidad La Plata?”. Y le dije que sí, pero que no cobraba nada. Pero le dije que buscara alumnos, que yo no le daba clase a las paredes. Y así fue. Él se preocupó, buscó autorización. Yo di la clase en la Facultad de Ingeniería, estuvo autorizada. Y se movió, salió en los diarios que iba a venir la profesora. Y me reencontré con alumnos. Estamos hablando del año 2016 o 2017. Yo me recibí en el ‘70, ya en el ’71 era ayudante y en el '72 me pusieron a dar clases teóricas porque tenía una llegada. Me subieron a Jefa de Trabajos Prácticos Interinos. Tuve un éxito enorme enorme. Había chicos que iban al anfiteatro de Hidráulica (Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP) y se sentaban afuera esperando dos horas a que terminara la clase anterior para poder entrar. Si no, no se podían sentar. Bueno, este exalumno se preocupó y me empezó a conocer la gente que nunca me había visto.

¿Y qué balance hacés de tu participación en el EMCI, en San Francisco?

Ahora que estoy acá en San Francisco les puedo asegurar que fue muy emocionante, porque bajamos del auto después de 7 horas de viaje y se acercó gente a darme besos. Y eran alumnos, qué alegría, quedé impactada. La clase que yo di ayer era, no sé qué capacidad tiene el salón, pero qué cantidad de alumnos. Fue impresionante la cantidad de gente que quiso escuchar mi clase, que era de una hora, tuvo mucha llegada.

Sobre el EMCI

El EMCI (Enseñanza de la Matemática en Carreras de Ingeniería) es un encuentro que se lleva a cabo cada 18 meses desde hace más de tres décadas, y apunta a reunir a docentes que trabajan en cátedras relacionadas con las matemáticas, como: cálculo, álgebra, análisis matemático, física, estadística, entre otras, todas ellas impartidas en carreras de Ingeniería. El encuentro proporciona un espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias entre colegas.

Esta edición comenzó este miércoles y seguirá hasta el viernes, y contará con disertantes de la talla nacional e internacional, como Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático y divulgador científico español; María Inés Baragatti, licenciada en Matemáticas, docente y divulgadora a través de Youtube; Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA; y Ricardo Martínez, doctor en Filosofía.

