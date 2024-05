Frontera: perdieron todo en un incendio y necesitan ayuda para seguir adelante

Daniel y Celia, una pareja de vecinos de Frontera, perdieron todas sus pertenencias a causa de un importante incendio que se originó el pasado lunes en su hogar de Calle 60 al 380. El foco se registró en la cocina, pero afectó el resto de las habitaciones, de todos modos podrían regresar a habitar el domicilio.

Durante estos días recibieron distintas donaciones, aunque todavía necesitan cosas para, de a poco, retomar sus vidas. Según le contaron a El Periódico, lo urgente es encontrar a un electricista que los ayude a bajar la luz al hogar, al igual que los materiales que se requieren para ello.

Según Celia, el hecho ocurrió el lunes a las 10 de la mañana, cuando se encontraba trabajando, al igual que su pareja, Daniel, que es cartonero desde hace años. "Mi sobrina llegó corriendo y me avisó que se estaba incendiando mi casa", contó la mujer. "Llegué a la casa y enseguida me descompuse, quise entrar, pero no me dejaban por la gran cantidad de humo que había”, describió.

Las pérdidas materiales para la pareja fueron totales, sin embargo, la estructura edilicia del lugar no sufrió daños que provoquen posibilidad de derrumbe, según expresó Celia. Además, sufrieron la visita de delincuentes que terminaron de extraer la instalación eléctrica del hogar.

Ayuda que llegó y lo que necesitan

La Municipalidad de Frontera se comprometió en brindar ayuda a los damnificados y este jueves un grupo de trabajadores, provistos de un camión cisterna y una hidrolavadora comenzaron a limpiar las paredes y el piso del hollín y los restos que dejó el fuego.

Además, en estos días, Celia contó que muchos vecinos se contactaron con ella para donarle vestimenta, una cocina y hasta un colchón; sin embargo, todavía estarían necesitando otros elementos para recuperar su vida.

Por el momento, la pareja se aloja en la casa de la hermana de Daniel, en barrio San Cayetano de San Francisco. El inconveniente que padecen es que necesitan además un lugar provisorio para guardar lo poco que pudieron salvar de las llamas.

Vale recordar que ese lunes, una dotación de Bomberos voluntarios de Frontera había acudido al siniestro, de la mano del sub jefe Marcos Méndez y cuatro bomberos. Trabajaron alrededor de una hora y media en el lugar para controlar el foco y luego realizar las tareas de enfriamiento.

Cómo ayudar: aquellos que deseen colaborar pueden comunicarse al celular 3564 22-2738.