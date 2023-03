Son cuatro las escuelas que participan del Programa Deporte Educativo Natación 2023

Este lunes, en el predio del Polideportivo Municipal, autoridades municipales y de la Inspección de Educación Física de la provincia de Córdoba visitaron el predio donde se lleva a cabo durante el mes de marzo el programa “Deporte Educativo Natación 2023”, dentro del programa provincial “Deporte Educativo”, en el marco del Programa de Jornada Extendida.

Este programa es implementado por el Ministerio de Educación de la provincia junto a la Confederación de Deportes de Córdoba, la Agencia Córdoba Deportes, el Ministerio de Desarrollo Social y municipios de la provincia. Además incluye a cuatro escuelas de la ciudad: Hipólito Irigoyen, Ipem 264, José María Paz y San Martín, con la posibilidad que se incorpore una quinta que es el colegio Fasta Jesús de la Misericordia.

“La visión que tenemos para el desarrollo de la ciudad incluye este tipo de iniciativas, articular los distintos estamentos del estado provincial y el estado municipal. A nosotros no da mucha satisfacción poder generar las condiciones adecuadas para desarrollar esta disciplina. En este caso, aportamos la infraestructura que posee el municipio y, coordinando con el Ministerio de Educación, brindamos estas opciones para que los chicos lleven a cabo actividades que los motiven. No sólo tiene que ver con la actividad física sino además con los procesos de aprendizaje. Realizar deportes que no están habituados nos parece necesario y útil”, comentó el intendente Damián Bernarte.

Por su parte, el inspector de Educación Física de la Región II, Lic. Gabriel Cardetti expresó: “Se trata de un Programa que el Ministerio de Educación viene llevando adelante desde hace unos cuantos años de manera conjunta con la Confederación del Deporte de la provincia, donde están involucrados muchos deportes. En San Francisco en particular venimos desarrollando deportes como el Golf, Tiro al Arco, Judo, Karate, Rugby, Jockey y este año gracias al trabajo conjunto con el municipio y con la posibilidad de tener abierta la pileta en el mes de marzo, repetimos la experiencia que hicimos antes de la pandemia y contamos con cuatro escuelas desarrollando Natación en el Polideportivo Municipal”.

Por su parte, el director de Deporte Juan Iturburu manifestó: “Cuando Gabriel (Cardetti) nos comenta de sumar Deporte Educativo con la disciplina natación, nos reunimos, empezamos a diagramarlo y al mantener la pileta durante todo el año optamos por hacer una prueba piloto para que todos los chicos cuenten con la actividad un mes más debido al calor, utilizando las instalaciones del Polideportivo municipal. Desde la Dirección de Deporte les brindamos el espacio físico y el guardavida de lunes a viernes a las instituciones educativas que están anotadas, así que estamos muy contentos porque se le da utilidad al natatorio”.