Sofía, la sanfrancisqueña que instruye al ganador de La Voz Argentina

Sofía Vignola (33) es fonoaudióloga y entrenadora vocal. Posee una escuela de canto con las puertas “bien abiertas” –como dice- ya que trabaja con jóvenes y adultos que atraviesan por distintas realidades y los forma para poder subirse al escenario, muchas veces incluso, contra el qué dirán.

Su formación –cuenta- careció de algún docente que pueda acompañarla en esos primeros pasos para iniciarse como artista donde aparecen miles de dudas y temores. Y hasta –agrega- sufrió hostigamiento y cargadas. Sin embargo, en vez de atormentarse dedicó su tiempo a superarse.

Con el tiempo abrió su academia donde brinda formación artística, rehabilitación vocal y fonoaudiología de la voz. Tiene decenas de estudiantes, varios de ellos incluso con alguna discapacidad, a quien igualmente intenta formar porque, en definitiva, no quiere que otros repitan su historia.

Entre los asistentes se destaca Francisco Benítez, el último ganador de La Voz Argentina (programa televisivo que se emite por Telefé), quien puede superar su tartamudez sobre un escenario.

- ¿Hacia dónde enfocás con tu academia?

- Realizo formación artística, rehabilitación vocal y fonoaudiología de la voz. Lo más importante para un cantante es el entrenamiento vocal que se realiza desde cómo poder manejar el aire a la hora de cantar, posturas, la columna del aire intercostal diafragmática. También trabajo la estabilidad emocional, el análisis de la canción y su interpretación. Me enfoco siempre en la parte interna del cantante para poder así descubrirnos mediante vocalizaciones ya que la identidad vocal es personalizada y cada uno la tiene como una forma registrada. Solo hay que descubrirla y trabajarla.

- ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso?

- Depende mucho de la disciplina de mis alumnos que lleguen a un buen resultado y luego puedan por completo liberar su voz. Porque cantante es el que transmite y si no conocemos cómo funciona internamente nuestro instrumento no nos sirve de nada cantar porque al no realizarlo a conciencia el cuerpo nos limita.

-Es un trabajo completo…

- ¿Cuándo te diste cuenta que la docencia musical era lo tuyo?

- Desde siempre. Mi oído musical estuvo desarrollado desde muy temprana edad y eso me llevó a escuchar la música desde otra perspectiva. Amé cantar desde siempre. Yo quería mejorar y superarme como cantante de tango, pero gracias a que tenía mi oído muy desarrollado musicalmente me daba cuenta de mis desafinaciones y mis errores evidentes. Desafortunadamente no logré encontrar el apoyo emocional y profesional para realizar mis cambios con nadie y no me quedó otra opción que descubrirlo por mi cuenta y autoayudarme. Ahí sentí que mi carrera era el entrenamiento vocal y transmitir a los cantantes que se podía cantar de manera correcta, sana y natural.

- ¿Te costó llegar a construir este camino?

- Mucho, sobre todo porque está muy distorsionada la información de lo que es cantar en este país. Igual los caminos me llevaron al aprendizaje. Mis estudios fueron realizados en Buenos Aires (entrenadora vocal), fui parte de un congreso internacional y recibí una certificación en México, luego terminé de completar mi carrera en Chile (fonoaudiología de la voz). Igual sigo invirtiendo en formación constantemente.

- Mencionaste antes que desafortunadamente no lograste encontrar apoyo emocional y profesional para mejorar. ¿Cuál fue esa sensación?

- Sufrí bullying de otros profesionales que no me acompañaron en un primer momento. Además muchas veces me hicieron desprecio y la pasé muy mal. Hoy veo cómo a algunos de mis alumnos también los han discriminado y yo los ayudo a que nadie los limite y no bajen los brazos. Soy partidaria de que todos podemos cantar y veo que hay muchos artistas y cantantes talentosos pero desafortunadamente mal guiados y me pone feliz de verlos disfrutar cada clase.

-¿Tenés muchos alumnos?

Sí. Gracias a Dios tengo muchos alumnos. Con la virtualidad también llegué a mucha gente hermosa y maravillosa la cual necesita ayuda vocal al igual que yo necesitaba en su momento.

-Le abrís las puertas a todos…

Así es, nadie queda fuera de mi enseñanza, porque tengo alumnos con distintas dificultades o discapacidades. Porque todos mis cantantes llegan con dificultades, yo les hago un análisis personalizado que en base a eso voy planificando las clases según lo que el cantante le haga falta. Tengo cantantes y pacientes que llegan con la voz cansada y necesito reiniciar su voz para qué ella vuelva a brillar y adquirir cuerpo color y forma. Cómo al principio de su carrera esto se llama rehabilitación vocal.

Nada es imposible con amor, formación paciencia y constancia. La rehabilitación vocal es mágica a la hora de ver sus cambios vocales en los pacientes y su satisfacción personal. Siempre me enfoco en su alma, cuerpo y espíritu estén alineados y que su respiración las notas la interpretación también sean unánime para que puedan coincidir nuestro sentir a la hora de interpretar externamente en un escenario.

Uno de los cantantes que se encuentran bajo la órbita de instrucción es nada más y nada menos que Francisco Benítez, último ganador de La Voz Argentina.

-Estás trabajando con Francisco Benítez. Debe ser una satisfacción grande.

- Sí. Uno de mis sueños fue poder conectar con Francisco, que al verlo en La Voz Argentina yo anhelaba ayudarlo para que pueda hablar sin dificultades, ya que el problema estaba en su parte emocional e inseguridades.

- ¿Qué le estás enseñando?

- Le ayudo en la parte de entrenamiento vocal y fonoaudiología para que pueda adquirir la técnica del aire y que pueda cantar a conciencia. Más allá de no tener conocimiento de técnicas, evidentemente su talento es natural, pero sin alguien que lo guíe no perdurará por mucho tiempo al igual que muchos cantantes con una carrera ya marcada.

- Es un gran cantante.

- Sí, claro. Es un chico soñador que llegó a La Voz y ganó, pero a la hora de ser un artista, de enfrentarse al público y desarrollarse en recitarles necesitaba otra preparación, por eso estamos trabajando en eso.

- ¿Estás trabajando con otros artistas?

- También estoy colaborando con cantantes como Eliazim Ribera, Mario Luis (cantante de cumbia) entre otros. Gracias al boca en boca por lo comprobable de mi metodología, ellos me contactan y me dan la posibilidad de transmitir esto tan hermoso que es cantar a conciencia y saludable.

-Contame un poco de tu trayectoria

Gracias a todo el esfuerzo realizado hoy puedo ver los frutos en mis artistas personalmente entrenados. Aparte de ser entrenadora vocal realizo formación artística y soy productora. Actualmente estoy trabajando también en Córdoba con un productor musical llamado Roberto Bobby Gom, con el cual realizamos producciones artísticas grabaciones de voz y videoclip. En estos momentos estoy enfocada sobre todo en el cuarteto que no es fácil cantar lo de manera correcta. Estoy muy orgullosa que después de años todos de mis alumnos tengan la posibilidad de entrar profesionalmente cómo cantantes en el área cordobesa.