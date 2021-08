En una jornada intensa en el Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco con la manifestación que llevan adelante profesionales y personal de salud del nosocomio local en desacuerdo con el aumento otorgado por el gobierno de Córdoba, desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), remarcaron que la paritaria se cerró en un 45% anual y que incluye a todos los trabajadores.

“La realidad es que las paritarias se cerraron el 13 de agosto. Fueron diez gremios los que tuvieron en la negociación con la provincia de Córdoba, y como veníamos pidiendo se llegó a un acuerdo de 45% anual de aumento salarial”, indicó la congresal del SEP, Verónica Paz.

A la vez explicó que en marzo habían tenido un aumento del 17,5% para el primer trimestre. Mientras que ahora consiguieron un 28% de incremento en cuatro cuotas hasta el mes de enero 2022.

“Tenemos la cláusula de que en febrero se reabren las paritarias salariales”, aclaró Paz.

Además remarcó que consiguieron que en septiembre se homologarán dos categorías que están adeudando para el personal de salud. “Nos deben varias categorías, entre ellas las de 2014-2016 y 2016-2018”, dijo.

Por otra parte, aseguró que en el acuerdo se incluye al personal contrato de contingencia Covid: “Ellos tienen un sueldo fijo, pero ahora tendrán este aumento para ellos”, manifestó.

Finalmente consideró que el aumento nunca es suficiente, pero es necesario entender que hay trabajadores que cobran menos que el personal de salud y el sindicato no representa a todos los empleados públicos de la provincia.

Sobre el reclamo que se lleva adelante en el nosocomio local indicó que no opina sobre gremios que no tienen un aval sindical para estar en las mesas de negociaciones. “Se los puede escuchar si el gobierno quiere, pero no van a tener voto”, sostuvo.