Al no estar conformes con el aumento salarial acordado entre el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y el Gobierno provincial, personal de salud del Hospital Iturrapes lleva adelante una medida de protesta este miércoles por la mañana en la explanada de nosocomio.

La delegada de ATE, Miriam Moyano, aseguró que la mayor parte del personal del hospital “no está conforme con el acuerdo aprobado a nivel provincial”, cuya cifra supera en unos puntos el 45%. Por eso organizaron una asamblea masiva desde las 10 hasta las 12: “Estamos en desacuerdo al aumento que llegaron el gobierno provincial y el SEP, lo rechazamos porque nuestra intención era un 45 por ciento ahora sumado a lo que ya se había arreglado en enero”, dijo.

Moyano agregó que el aumento se dará en cuatro tramos y que seguirán los bonos y en este último punto pidió que pasen la básico: “La mayoría del personal acompaña el reclamo, está en pie de lucha. Ojalá se vuelvan abrir las paritarias”, señaló.

La respuesta del SEP

Por su parte, la congresal del Sindicato de Empleados Públicos, Verónica Paz, explicó sobre el aumento para el personal de salud de Córdoba: “Las paritarias se cerraron el 13 de agosto, diez gremios estuvieron incluido el SEP. Como veníamos pidiendo se llegó a un acuerdo del 45 por ciento anual, hay que tener en cuenta que tuvimos un 17,5 por ciento en el primer trimestre en marzo, dado en cuotas como viene dándose el gobierno los acuerdos salariales. Esta vez logramos un 28 por ciento, en cuatro tramos. También con la cláusula de que el 1º de febrero se vuelvan a paritarias”.

Paz indicó que además se consiguió en septiembre la homologación de las dos categorías que nos adeudan: “Este año estarían dando en septiembre las categorías 2014-2016 y 2016-2018, se nos adeudan muchas categoría pero hasta el momento es lo que se acordó”, reconoció.

“Si me preguntás si el aumento es lo que corresponde para la canasta básica, digo que no. Pero hay que reconocer que nuestro trabajo es exponernos mucho y hay mucha gente que cobra un sueldo muy bajo y el sindicato no representa solo a salud, sino todos los empleados públicos de la provincia y hay que poner todo en la balanza”, explicó Paz.