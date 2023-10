Semana TIC: todas las actividades en San Francisco

Del lunes 9 al jueves 12 de octubre se realizará la 11º edición de Semana TIC “Tecnología, Innovación y Conocimiento”, el evento que expone los avances de la provincia en materia de tecnología e innovación, y además promueve las jóvenes vocaciones.

En ese marco, en San Francisco se realizarán actividades en dos jornadas, los días lunes 9 y martes 10 de octubre.

Marcelo Moreno, secretario de Desarrollo Económico y Educativo de la Municipalidad de San Francisco, se refirió a este acontecimiento que nuevamente tiene a nuestra ciudad como protagonista: “Como cada año, desde la Provincia se impulsa la semana TIC. En este caso, del lunes 9 al jueves 12 de octubre en toda la provincia se van a llevar a cabo eventos respecto de la tecnología, la innovación y el conocimiento. En San Francisco, esta muestra que habitualmente se hace un día se va a llevar a cabo en en dos días, el lunes 9 y martes 10 en dos lugares: en Tecnoteca el lunes y martes, y en el Polo Científico-Tecnológico, en el nuevo edificio que está en el Parque Industrial”.

Respecto a la grilla de actividades, el secretario detalló: “En el Polo Científico-Tecnológico, el lunes por la mañana habrá cuatro conferencias muy importantes. Esta es una muestra del potencial del ecosistema tecnológico sanfrancisqueño. Lo que puede mostrar, lo que puede trasnferir en materia de conocimiento con respecto a las escuelas técnicas. Lo que ofrece el Cluster Tecnológico también con cada una de sus empresas”.

“Estas jornadas TIC en San Francisco son organizadas por la mesa TIC que está compuesta por el Cluster Tecnológico, la Municipalidad de San Francisco, las escuelas técnicas, las escuelas Proa, el Colegio San Martín, las universidades, todos ellos hacen un esfuerzo muy importante para trabajar y ofrecer una propuesta muy atractiva para el público en general”, agregó.

Seguidamente, explicó: “En Tecnoteca habrá propuestas más específicas para el ambiente educativo, mientras que en lo que respecta a la actividad del lunes a la mañana en el Polo Científico Tecnológico, la actividad está más orientada al sector productivo, a empresarios, emprendedores, mandos medios de empresas”.

A su turno Ezequiel Gribaudo, en representación del Polo Científico-Tecnológico, sostuvo: Dentro del marco de Semana TIC vamos a realizar una tarea específica, en paralelo con lo que se realiza en Tecnoteca, enfocada a un público en particular, que son los emprendedores, los gerentes, los mandos medios, empresarios, dueños".

“Si bien es un evento abierto, el perfil de las charlas que van a haber, que van a estar a cargo de disertantes de San Francisco, Rosario y Buenos Aires entre otros lugares, está enfocado en tecnología aplicada en en proceso de manufactura, básicamente en control de calidad, en la toma de datos en tiempo real para poder tomar decisiones rápidas y ese tipo de cosas. Va a haber mucho enfoque en management y liderazgo, analizando cómo se están liderando las empresas hoy en día, qué cambios rotundo hay, qué está mirando el mundo en función del liderazgo o el acompañamiento de este tipo de empresas”, sumó.

A continuación, agregó: “Dentro de ese marco, los disertantes que tenemos para el evento del Polo cuentan con mucha experiencia en cada uno de sus rubros, en aplicación de tecnologías, en liderazgo y sobre todo en acompañamiento a startups, incubación, inversiones y demás. Buscamos ese foco porque creemos que si bien hoy en día la tecnología extractora y es importante y es un poco el sentido que tiene el Polo Tecnológico, queremos atraer también a gente vinculada a la toma de decisiones en las empresas, que no sea pura y exclusivamente enfocado solo en tecnología, sino cómo esa tecnología terminan apalancando las inversiones de hoy en día en el sector socioproductivo”.

Participación de las instituciones educativas

Moreno también destacó la participación de las escuelas en este acontecimiento: “Es muy importante, así como la asistencia de casi todas las escuelas de San Francsco que van a ir a Tecnoteca, porque se muestra tecnología, lo que desarrolla cada una de las instituciones durante todo el año, los avances tecnológicos, cada año va cambiando esta Semana TIC porque los avances tecnológicos son tan importantes y tan rápidos que va evolucionando".

“Ahí en Tecnoteca las actividades van a ser de 9 a 15 los días lunes y martes donde va a haber talleres prácticos de Robótica, Programación, conferencias de alto nivel destinadas al público en general pero básicamente para el sector educativo, stands de cada una de las instituciones educativas, muy innovadores, mostrando lo que desarrollan en cada institución", dijo.

Y añadió: "Es muy interesante para nosotros mostrar la tecnología, que también los chicos se vayan interesando en carreras tecnológicas, que vayan viendo la evolución de la tecnología, cosas que a lo mejor en un colegio que no es técnico que no es tecnológico, no lo ven tan cerca”, sumó.

Vale mencionar que las actividades son gratuitas pero requieren inscripción.

Para mayor información, o para inscribirse, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales del Cluster Tecnológico San Francisco, del Polo Científico-Tecnológico San Francisco y de la Municipalidad de San Francisco.

“Es un evento de muy alto nivel, se ha trabajado mucho desde las instituciones para que la propuesta sea muy atractiva de todo lo que es el potencial tecnológico que puede mostrar nuestra ciudad”, cerró Moreno.

Sobre el final, Gribaudo reflejó: “Desde el Polo queremos que se sepa que la idea es transformar al Polo Científico-Tecnológico de la ciudad en un faro tecnológico. Y recordar que nace de una iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia y que lo lideran cuatro instituciones: la Municipalidad de San Francisco, el Parque Industrial, el Cluster Tecnológico que nuclea un poco las empresas de de carácter tecnológico, y nuestra querida UTN San Francisco apalancando desde lo académico”.

“Más allá del evento en sí, queremos invitar a toda la ciudad a que vaya, que conozca el Polo, que vea en lo que estamos trabajando, lo que se está haciendo. Siempre hay un montón de cosas que salen luego de determinado tipo de visitas”, cerró.

Todas las actividades