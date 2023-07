Con los resultados ya puestos de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo pasado en Frontera, la vecina localidad se encamina a una elección municipal que al menos en los papeles aparece como muy peleada el próximo 10 de septiembre entre el candidato del oficialismo, Oscar Martínez (Unidos para Cambiar), y su rival del peronismo, Juan Manuel Pastore (Juntos Avancemos). Y esto porque la diferencia del primero sobre el segundo fue de apenas 154 votos, una cantidad que ambos saben que es remontable.

Después de la elección, los dos candidatos se manifestaron esperanzados en lograr la victoria en septiembre y aumentar el caudal de votos. En el caso de Martínez, para asegurar el primer puesto; mientras que Pastore busca los votos necesarios para dar vuelta la elección y alzarse con una victoria ante un oficialismo que lleva ocho años de gobierno de Victoria Civalero, ahora bajo el sello de Juntos por el Cambio.

En términos futboleros, el partido está para cualquiera; con el agregado que entre los concejales el que ganó fue el candidato del peronismo, Nicolás Palomeque, más votado que Rossana Nieto, que encabeza la lista de Martínez. Así, en esta instancia cobran relevancia los votos obtenidos por los candidatos Rubén Contrera (470 sufragios) y Alicia Rivarola (265), quienes ante la consulta de El Periódico reconocieron que los resultados no fueron los que esperaban.

¿Podría darse una alianza o apoyo entre algunas de estas fuerzas para tratar de sumar esos votos e inclinar la balanza en la elección? Las consultas realizadas por este medio a los propios candidatos indican que al menos por el momento, no hay acuerdos en vista ni demasiado interés en lograrlos, aunque no se pueden descartar diálogos en estos mismos momentos. Pero la política muchas veces se define como el arte de lo posible. Los que hoy están lejos, mañana pueden estar muy cerca, y viceversa. Al partido le queda un largo segundo tiempo.

En el análisis del contexto hay otro punto a favor para cada una de las listas. Por un lado, la elección de la lista que encabezan Pastore y Palomeque fue muy buena teniendo en cuenta el mal resultado para el peronismo a nivel provincial, quedando en Frontera muy cerca del primer puesto para intendente y con un triunfo entre los concejales. Por el otro, el oficialismo había perdido en las primarias de 2019 a nivel de alianzas y luego fue el vencedor en las generales, después que el peronismo no lograra total unidad. Ahora ganó en las primarias.

¿Habrá alianzas?

La posibilidad de que haya alianzas entre alguno de los bandos principales con los sectores de Contrera o Rivarola aparece como una estrategia para dar vuelta o asegurar el resultado, pero tampoco hay garantías de que los votos de un candidato se trasladen hacia otro. Por el momento, no parece la principal estrategia entre los candidatos.

Para Oscar Martínez, la lectura de las elecciones “es positiva”, si bien destacó que en las generales de septiembre esperaban una mayor participación de votantes, que en estas PASO se ubicó en el 55%. “Nuestra lista fue la ganadora, con la proyección de crecer en la diferencia en septiembre”, dijo.

El candidato oficialista no descartó que pueda tener diálogos con Contrera o Rivarola, pero minimizó esa posibilidad. “Siempre estuvimos abiertos al diálogo, incluso nuestros candidatos a concejales son de diferentes lineamientos políticos. No lo descartamos, pero también depende de la predisposición de los demás candidatos. No sé cuánta capacidad tiene un candidato de transferir votos a otro. Podríamos hablar, pero también quedó claro que algunos candidatos tienen un techo, que pueden ser activistas sociales pero los vecinos no los eligen para la gestión como intendente o concejales”, explicó.

Por otro lado, Martínez sí consideró muy probable un diálogo con Horacio Daniel Dundo, quien compitió en las PASO dentro de la interna dentro de Unidos para Cambiar y sumó 105 votos, por lo que serían apoyos para su mismo espacio político.

“Sabíamos que íbamos a estar en una diferencia corta y vamos a trabajar para fortalecer esa diferencia en las generales. La estrategia es seguir trabajando en nuestra gestión y comunicar nuestras propuestas, potenciar la cercanía con los electores”, concluyó Martínez.

Unir al peronismo

Por el lado de Pastore, manifestó interés de dialogar con otros candidatos para buscar alianzas, aunque también tiene expectativas en mejorar los resultados captando los votos de sus rivales que no fueron al oficialismo. “El análisis es bueno, aunque nos hubiese gustado que fuese muy bueno. Teníamos la esperanza de ser los más votados, no pudo ser pero estamos con muchas fuerzas. Las expectativas para septiembre son las mejores, como las que tenía el domingo pasado”, manifestó.

Ante la consulta sobre si buscará dialogar con Contrera o Rivarola, se mostró dispuesto. “La idea sí es hablar con los otros candidatos peronistas, si bien no hubo internas. Trataremos de hablar con los otros candidatos, pero también de comunicarle a la gente que la mejor opción para ganarle al oficialismo somos nosotros, porque los otros no tienen chances”.

“Contrera fue en 2019 en la interna y al perder hizo la plancha. Ahora fue por afuera y va bajando en la cantidad de votos, pero es una lástima porque no estaría mirando al peronismo, sino a él. Yo no descarto ningún tipo de charla, pero no sumó sus votos al peronismo. Con Alicia Rivarola tenemos diálogo, sobre todo a través de una militante de nuestro partido”, agregó.

Qué dicen los demás

Con 470 votos obtenidos, Rubén Contrera reconoció a El Periódico que tenía mayores expectativas y que el resultado del último domingo no fue bueno. “Teníamos otras expectativas, pero se ha polarizado entre los grupos que están gobernando. Pero el resultado está. La expectativa para septiembre es que vaya más gente a votar y recuperar un poco de votos. A grandes rasgos perdimos votos respecto de las elecciones anteriores. En la calle la gente pedía un cambio y sin embargo salió liderando el oficialismo”, consideró.

Sobre la posibilidad de diálogo con Pastore, al tener una mayor cercanía dentro del peronismo, lo pronosticó como difícil y puso condiciones. ”Si no se tuvo diálogo antes, será muy difícil ahora. Tuvimos llamados para ir todos juntos, pero después a la hora de trabajar no se tuvo en cuenta. Más allá de las diferencias que pueda tener, no encontramos un espacio. Hubo un voto castigo a nivel provincial. Nosotros trabajamos con una estructura muy chica y gente nueva, nos guste o no hay una trayectoria grande en los otros candidatos que la gente apoyó", explicó.

Asimismo, no se mostró preocupado en caso de que se repita lo ocurrido en 2019, en que el peronismo ganó las PASO y luego al no lograr la unidad perdió en las generales. “Si tiene que pasar, pasará. Si tiene que haber una depuración en el peronismo, lamentablemente tendrá que pasar. Tenemos propuestas diferentes y muchas cosas que nos separan”, señaló.

“Estamos abiertos al diálogo, porque entendemos que siempre debe existir, gane quien gane. Pero no lo veo fácil, tenemos formas de trabajar distintas”, concluyó el postulante de Santafesino 100%.

Quien sí descarta cualquier posibilidad de alianzas es Alicia Rivarola, candidata de Unidad Popular. La mujer aseguró a este medio que a pesar de la baja cantidad de votos que obtuvo seguirá apostando a la construcción de este nuevo espacio político y que el objetivo es conseguir un lugar en el Concejo Deliberante.

“Nosotros vamos a seguir trabajando con nuestro grupo político y sin alianzas. Vamos a seguir y nuestro objetivo es conseguir una banca en el Concejo y seguir trabajando para construir este partido nuevo, para más adelante poder estar en el municipio. Ya probamos todos los gobiernos, en obras es donde más está fallando este gobierno, ¿si no lo hicieron en ocho años qué van a hacer ahora en lo que viene?”, expresó.

“Fue una elección atípica por la cantidad de votantes, fue bajo el porcentaje. Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo como lo venimos haciendo hace muchos años e intentar conseguir una banca en el Concejo Deliberante, construyendo un partido nuevo”, concluyó la mujer.