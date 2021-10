El miércoles 27 y jueves 28 de octubre se llevarán a cabo las Jornadas de Ciencia y Tecnología 2021 de la UTN Facultad Regional San Francisco, una oportunidad para disfrutar la presentación de conferencias seleccionadas y trabajos de investigación de profesionales de nuestra casa de estudios como así también de diversos puntos del país.

La secretaria de Ciencia y Tecnología, Dra. Alfonsina Andreatta, destacó la trayectoria de este evento y expresó: "Venimos manteniendo una tradición desde el 2002. Cada año se hacen las jornadas de Ciencia y Tecnología en nuestra Facultad y a pesar de la pandemia no las hemos dejado de hacer, sólo las hemos adaptado a la modalidad virtual tanto el año pasado como este año".

Andreatta sostuvo que son jornadas que llaman la atención de los investigadores y de los becarios estudiantes por varios motivos. En primer lugar, porque todos los trabajos de investigación son publicados en un libro final que tiene ISBN, es decir, un identificador internacional de publicaciones que permite clasificar las obras según título, editor y características de la edición.

Este año, además de mantenerse el ISBN, el libro será editado por la revista AJEA, un reservorio de publicaciones de acceso abierto de la Universidad Tecnológica Nacional de la República Argentina. El sitio es supervisado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la UTN.

Y a su vez se identificarán con un DOI (Digital Object Identifier), una forma de identificar un objeto digital (por ejemplo un artículo o el capítulo de un libro) sin importar su URL, de forma que si ésta cambia, el objeto sigue teniendo la misma identificación. Se usa extensivamente en publicaciones electrónicas como revistas científicas. "Es como un documento de identidad para nosotros. Entonces tener un DOI va a permitir que cada uno de los trabajos de investigación pueda ser rastreado por todos los investigadores que busquen un tema parecido", resaltó Andreatta.

La secretaria de Ciencia y Tecnología manifestó que se podrán apreciar tanto trabajos finalizados como investigaciones iniciales o en marcha: "Hay algunos que son de búsqueda bibliográfica, la mayoría de ellos son de trabajo en conjunto, que es un becario doctoral con su tema de tesis, o sino es un director con su grupo de becarios trabajando en el tema de interés de ese grupo de investigación. Eso es muy aleatorio también, hay trabajos de investigación porque el investigador prefiere desarrollar un tema en el que se siente experto, depende de del grupo de investigación y del director".

Objetivos



La realización de estas jornadas busca generar lazos entre los distintos grupos de investigación de ésta y otras facultades. Además, propiciar el contacto entre estos grupos y el sector industrial, con la difusión de los adelantos científicos y tecnológicos producidos en el mundo, y la discusión de las investigaciones desarrolladas en la Argentina.

"Otro de los objetivos, y uno de los más importantes, es avanzar en los temas en que se están trabajando, porque a lo mejor el investigador se queda con lo escrito en el cuaderno o en el trabajo de campo, y se queda con que no tiene nada, entonces haciendo estos trabajos uno se esfuerza en darle una organización al trabajo. Es interesante también para ver si hay gente que está haciendo lo mismo y hasta qué punto llegó. Estos eventos nos motivan a los investigadores a no estancarnos, por eso es bueno siempre tener uno o dos eventos al año, porque es lo que nos está obligando a avanzar", explicó Andreatta.

La secretaria mencionó que participarán investigadores de todo el país con temáticas relacionadas a las carreras que se dictan en UTN San Francisco: Ingenierías Química, Electrónica, Electromecánica y en Sistemas de Información, y Licenciatura en Administración Rural. También hay espacio para aquellos trabajos que no forman parte de ninguna de esas áreas

Este año, el evento tendrá su propia página web para una mejor comunicación: "Allí, los investigadores cargan su trabajo de investigación. Esta plataforma nos la ha facilitado el Departamento de Ingeniería en Sistema de la Información, así que le agradecemos al Director de Departamento, Ingeniero Gabriel Cerutti, que nos ha facilitado esta herramienta para que nosotros podamos disponer de estos trabajos. Ahí también podrán registrarse en las charlas y ver las revisiones que les ha hecho el Comité Evaluador para volver a subir el archivo. Esa es una novedad, no quisimos desaprovecharla".

Más allá de que se tratan de jornadas de la que participarán investigadores, las mismas están abiertas a la comunidad en general, ya que serán transmitidas por el canal de Youtube de UTN San Francisco. "El que quiera tener un certificado deberá inscribirse en la página web cargando sus datos personales. Les va a llegar el link de la exposición, ahí tendrá acceso y a su vez tendrá el certificado. Si participan por Youtube, en cambio, no", dijo Andreatta.

Sobre el final, realizó un balance de esta actividad, que viene llevándose a cabo desde hace varios años: "Se vienen cumpliendo los objetivos. Cada vez nos sorprendemos un poquito más porque van llegando trabajos de lugares cada vez más lejanos. El año pasado teníamos dudas por el hecho de que el evento era virtual, pero las charlas tuvieron buena respuesta. Siempre fueron aumentando los trabajos de investigación año a año. Actualmente estamos en 60 trabajos de investigación. Fueron todos evaluados por un comité científico que fueron los directores de Departamentos, el Consejo Asesor y algunos investigadores, que nos han ayudado con la tarea. Cabe destacar que decir que fue evaluado un trabajo significa decir que tuvo respaldo".

"También quiero agradecerle a la Secretaría de Ciencia y Tecnología porque sin ellos no hubiéramos podido organizar todo el cronograma. A las personas contactadas para las charlas elegidas, a los directores de Departamento, al Consejeros Asesor y a las autoridades de nuestra Facultad que siempre nos ayudan y apoyan en todo lo que hacemos", cerró.

Sobre las jornadas



Las Jornadas se desarrollarán el miércoles 27 y jueves 28 de octubre de manera online. Durante las mismas se comunicarán e intercambiarán experiencias entre áreas altamente especializadas que buscan resolver problemas y generar nuevas alternativas tecnológicas, partiendo de enfoques interdisciplinarios. De esta manera, este encuentro busca estrechar lazos entre los distintos grupos de investigación de ésta y otras Facultades relacionados a la Ingeniería, entre ellas de Sistemas de información, Química, Industrial, Electromecánica, Electrónica, como así también la Licenciatura en Administración Rural y el resto de las ingenierías.

Además, las Jornadas tienen como objetivo propiciar el contacto entre los grupos mencionados y el sector industrial, con la difusión de los adelantos científicos y tecnológicos producidos en el mundo, y la discusión de las investigaciones desarrolladas en la Argentina.

Las Jornadas de Ciencia y Tecnología 2021 se desarrollarán a través de conferencias plenarias de expertos que abarcarán diversos tópicos sobre una amplia gama de disciplinas de interés para la tecnología y los procesos industriales.

En esta edición, los trabajos de investigación se presentarán en trabajo completo con referato, y su compilado resultará en un libro digital que cumplirá con las normativas de la revista AJEA que contará con doi propio del trabajo e ISBN de la revista.

Cabe recordar que estas Jornadas se vienen desarrollando desde el año 2002 en UTN San Francisco, son coordinadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de UTN San Francisco, y constituyen un espacio de abordaje de contenidos científicos y tecnológicos para estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad juntamente con la Industria. Las disertaciones son gratuitas, y abiertas a todas las personas interesadas en participar. La información sobre las Jornadas 2021, y las inscripciones a las mismas, se encuentran disponibles en la web www.jornadacytutnsanfrancisco2021.com.ar.