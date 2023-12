San Francisco: seis calles y un espacio verde recibieron el nombre de destacados vecinos: ¿a quiénes reconocen?

Por iniciativa del Concejo Deliberante, y sugerencias de miembros de la comunidad, seis nuevas calles y un espacio verde de San Francisco recibieron el nombre de destacados vecinos, que por su loable labor en vida fueron reconocidos y recordados en la historia de San Francisco.

En ese marco, en la mañana de hoy, en Tecnoteca, el intendente Damián Bernarte, junto a integrantes del Honorable Concejo Deliberante de San Francisco y miembros de la Comisión de Imposición de Nombres de Calles y Espacios Verdes, entregaron reconocimientos junto a la correspondiente ordenanza municipal, a familiares de estos siete vecinos que fueron distinguidos con el nombramientos de nuevas arterias.

Vecinos reconocidos por ordenanza municipal

Los vecinos reconocidos por ordenanza municipal son:

AV. INTENDENTE MARIANO JUAN PLANELLS: actual ruta nacional Nº 158, ubicada en el tramo comprendido entre la ruta nacional Nº19 y su intersección con la autopista nacional Nº 19.

Mariano Juan Planells se desempeñó como intendente municipal desde el 11 de marzo de 1973, electo por voluntad popular, hasta el 24 de marzo de 1976, fecha en la que fue destituido por el Golpe Militar. En su gestión realizó grandes avances para la ciudad, como haber logrado la habilitación de Centro de Educación Física Nº 15, la cesión del espacio para la construcción del actual edificio del Colegio San Martín, la compra de 14 hectáreas para construir silos ante-puertos dependientes de la Junta Nacional de Granos, la adquisición del inmueble contiguo al Palacio Municipal para las Secretarías de Obras Públicas y Hacienda, la expropiación del terreno de la firma Tampieri y Cía (al lado del Palacio Tampieri) donde se construyó luego la Dirección de Cultura y la compra en barrio Dos Hermanos de los lotes destinados al Centro Vecinal y a viviendas para empleados y obreros municipales. Un hombre siempre ocupado por el desarrollo educativo y profesional de los sanfrancisqueños, durante su gobierno compró a la congregación Misioneros de la Consolata un edificio originalmente destinado a Seminario, para ser donado a la Universidad Tecnológica Nacional para que ahí se instale la Facultad Regional San Francisco. Falleció a los 93 años el 5 de diciembre de 2016, luego de haberse desempeñado como dirigente gremial y justicialista, y como diputado nacional por la provincia de Córdoba. En el año 2013 fue distinguido como Ciudadano Ilustre de San Francisco.

Dr. CESAR SERRA: sentido este – oeste, ubicada en Barrio Corradi, situada al norte de Guatemala.

Cesar Miguel Serra nació en San Francisco en 1932 y a partir de su trayectoria universitaria se radicó en la ciudad de Córdoba. Muy reconocido en su labor, hizo de la medicina un ejercicio y un acto de bondad humana a lo largo de 65 años de profesión. Estudió en París, México, Estados Unidos y al regresar al país se doctoró en Medicina en la UNC. Fue joven sobresaliente de la Cámara Junior de Buenos Aires. Fue profesor en la Cátedra de Medicina Interna cuyo titular era el profesor Ignacio Maldonado Allende en el Hospital Córdoba. Fue uno de los cofundadores de Instituto Modelo de Cardiología, Primera Unidad Coronaria Móvil de Córdoba, pionera en Angioplastia en Infarto Agudo de Miocardio de Argentina. También fue legislador provincial, del partido de Luis Juez durante el periodo de su intendencia. Publicó numerosos trabajos científicos en revistas internacionales y nacionales. Publicó varios libros por los que estudiaron numerosas camadas de cardiólogos del país y del exterior.

DIBUJANTE JOSE HERNANDEZ, espacio verde, situado en el loteo PER-ITALIA, ubicado sobre Av. Garibaldi.

El Dibujante José Hernández fue un caricaturista e ilustrador nació en 1933 y falleció en 2013 en la ciudad de Córdoba, a la edad de 80 años. Estudió en la Escuela de Bellas Artes y egresó con el título de profesor de Pintura y Escultura. Tuvo una amplia y reconocida trayectoria en su profesión, en distintos espacios en los que se desempeñó. Sagaz para captar la esencia del personaje que tenía que plasmar, sus obras de arte quedaron por siempre para dar testimonio de una época a través de destacados representantes del ámbito de la política, de la faz productiva, de la sociedad, la cultura, tanto de su pago chico como del mundo. Fue editor de las revistas “Cara Dura” y “Apuntes”. Radicado en Córdoba colaboró hasta el año 1977 en el diario “Los Principios”, momento en que José W. Agusti lo convocó para publicar en el diario “Córdoba”, editado hasta 1991. Trabajó en distintos medios de comunicación como “La Voz de San Justo” de San Francisco, “La Mañana de Córdoba” y “Ámbito Financiero” en el que fue ilustrador durante veinte años. Sus obras se presentaron en más de 50 exposiciones de caricaturas de distintas ciudades de la Argentina. En 1982 fue invitado a exponer personajes políticos en la OEA. Su obra fue recopilada en el libro “La política y el humor” editado por la Secretaría de Cultura de la provincia de Córdoba.

JORGE FRANCISCO CARISIO: calle con sentido Este – Oeste, ubicada en el sector del Parque Industrial, situada al Sur de calle Gastón Blasi.

El nombre de esta arteria fue propuesto por el Directorio del Parque Industrial de San Francisco en una nota del 10 de octubre del corriente año, fundamentando que se trata de un industrial respetado por su amplia trayectoria en el sector productivo local. Comenzó la actividad industrial como empleado en la empresa Venier Hnos., luego montó un pequeño taller metalúrgico para la fabricación de máquinas dobladoras de caños y en el año 1993 inició una sociedad familiar, la Fundición Carisio Hnos SRL, en el Parque Industrial de la ciudad. Posteriormente mudó su fábrica al terreno contiguo a la de la Fundición donde continuo expandiendo su capacidad productiva. A partir de ese momento se convirtió en un promotor del Parque industrial difundiendo entre sus colegas los beneficios de su radicación en el mismo. Conformó la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco donde se desempeñó como tesorero. Paralelamente a la actividad industrial compartió sus saberes a través de la docencia en las escuelas Paula Albarracín de Devoto, el IPET 50 y el IPET 264 de San Francisco. Falleció súbitamente el 30 de mayo de 2015 pero su labor y proyectos fueron continuados por sus hijos.

EVELINA FERAUDO, a la calle con sentido Norte – Sur, ubicada al Oeste de calle Ernesto Vidal., en el Loteo Campo di Fiori

Evelina Margarita Feraudo nació el 12 de junio de 1930 en la zona rural de Luxardo y a los pocos años su familia pasó a residir en San Francisco. Hizo el magisterio en la Escuela Normal “Dr. Nicolás Avellaneda”, promoción 1948, y realizó su carrera docente pasando por Saldán, el Colegio de la “Inmaculada Concepción” y el Colegio Nacional “San Martín”. Durante más de 40 años se dedicó a la docencia primaria y secundaria. En el nivel superior fue secretaria por 28 años y profesora durante 19. Fue copromotora y organizadora de la Asociación “Conciencia” y del “Modelo de Naciones Unidas”, siendo presidenta de la Asociación Civil “Atrapasueños”, todo ello en nuestro medio. En el ámbito político comenzó a militar a mediados del siglo XX en el peronismo desde la unidad básica de Juana Fornara. Llegado 1955, junto a Carlos Hermanzon, fue del reducido núcleo que no abandonó la militancia hasta el final. Poseía en ese entonces horas de cátedras interinas en el Colegio Nacional y fue dejada cesante. Más adelante fue concejala entre 1994 y 1997, senadora provincial en el período 1997 - 2001. Se desempeñó asimismo como Convencional Constituyente para la Reforma de la Constitución cordobesa. En el parlamento provincial fue Legisladora en los periodos 2001-2007 y 2007 a 2011.Tuvo un recordado paso como Ministra de Educación entre diciembre 2001 y julio de 2004.Fueron múltiples sus iniciativas, inquietudes y desvelos, entre ellos, fundamentó el proyecto de ley que creó el Consejo Provincial de la Mujer. Durante 2016 las entidades de San Francisco la proclamaron “Mujer del Año”. Murió el 25 de julio de 2016 siendo la mujer de la ciudad que más cargos públicos ocupó.

“MENÉN” ROGNONI, calle con sentido Norte – Sur, ubicada al Oeste de calle Joaquín Martínez, en el Loteo Campo di Fiori

"MENÉN” ROGNONI, cuyo nombre era Beatriz María, fue pintora y ceramista. Asistió al taller de cerámica de Juan Carlos Bolea, que lideraba el llamado “Grupo Azul”, al que asistían personas de más de 30 años. Después pasó a los murales, hay varios en la ciudad, tales como el del Instituto Inmaculada Concepción (hoy FASTA), la escuela José B. Iturraspe, el Colegio Superior San Martín; la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda, los Hermanos Maristas y la escuela Primera Junta. También se destacan los doce murales que marcan el derrotero de las industrias de la ciudad, a iniciativa del Centro de Estudios Históricos. Además hay obras de su talante en la Iglesia Divino Niño, el ingreso a la Catedral y el Cottolengo Don Orione

LUIS ANGEL GAVIGLIO, ubicado al Sur de calle Belgrano, en el Loteo Campo di Fiori.

Luis Ángel Gaviglio fue destacado por su dedicación y militancia como dirigente político, funcionario y ambientalista. Era un luchador en materia ambiental y presidía la Asociación para el Medio Ambiente y su Dinámica (A.M.A.D). Fue un gran defensor e impulsor del transporte ferroviario y uno de los principales impulsores de la iniciativa para el regreso del tren de pasajeros a San Francisco y la región. Fue Concejal por el Justicialismo durante la Intendencia de Jorge Luis Bucco y Hugo César Madonna, Senador Provincial, Secretario General de la C.G.T. San Francisco, entre otros importantes cargos. En los últimos años se desempeñó como responsable de la Delegación local del PAMI hasta su jubilación en el año 2019.

GUIDO PEDRO GANDOLFO, ubicado al oeste de calle Evelina Feraudo entre calle Fanny Jacovsky y calle República Árabe de Siria, en el Loteo Campo di Fiori

Guido Pedro Gandolfo nació en Brinkmann en 1916. Fue un abogado que realizó innumerables tareas en nuestra ciudad. Fue fundador y presidente de la Asociación ex Alumnos de la Escuela Normal Dr. Nicolás Avellaneda, Club de Leones, Fundación Pro Instrumentos Auxiliares para Ciegos, Revista Oral Tiflológica Mediterránea Bienal, Federación de Asociaciones Cordobesas de Ciegos. En 1960 perdió la visión y con el apoyo familiar asumió el desafío de afrontar la vida con esa dificultad que no lo desalentó sino lo impulsó a seguir adelante con su profesión y las tareas solidarias, creando en 1972 C.A.C.NO.VI. el Centro de Atención Comunitaria de No Videntes de la ciudad de San Francisco.

Reconocimiento merecido

En primer lugar, el intendente Damián Bernarte agradeció al Prof. Carlos Montiel por su arduo trabajo dentro de la Comisión de Imposición de Nombres, remarcando su conocimiento sobre el pasado de la ciudad. Respecto a la selección para la designación de las nuevas calles y espacio público, el mandatario aseguró que “la selección tiene que ver con el reconocimiento merecido a la trayectoria, ya que el presente de San Francisco tiene que ver con decisiones que se tomaron en el pasado, somos consecuencia de todo lo que se construyó, con el aporte fundamental de estos vecinos y cuyos méritos son sobrados”.

Asimismo Bernarte remarcó que es la primera vez que se realiza este homenaje, con la entrega de los nomencladores a escala, confeccionados por estudiantes de la carrera de Diseño Industrial del CRES, a los familiares de los vecinos homenajeados. Por su parte la ex concejal Claudia Maine dijo: “Esto da cuanta del valor que le damos, en el espacio y el tiempo, a quienes fueron parte de la comunidad y que dejaron huellas imborrables en nuestra memoria y en la historia de San Francisco. Todas y cada una de estas personas han sido maravillosas en cuanto a sus obras, por ello sus nombres estarán presentes para siempre en algún lugar de nuestra ciudad”.