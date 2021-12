La evidencia científica registrada en todo el mundo sobre la eficacia y seguridad de las vacunas es enorme. Las vacunas funcionan y si bien en buena parte del mundo se vive también una ola de contagios de coronavirus preocupante ante la variante ómicron, sin dudas que la situación no es lo misma que en la primera o segunda ola de la pandemia, en la que no había vacunas o bien el porcentaje de personas vacunadas aún no era alto. Distintos estudios remarcan que por las defensas que cuenta hoy la población gracias a las vacunas o infecciones previas, las internaciones y muertes ya no crecen como antes en proporción a la cantidad de contagios.

Muestra de ello en San Francisco es que comparando la cantidad de activos de COVID-19 que registra la ciudad a la fecha con periodos con una cantidad igual o similar en este mismo año, la cifra de internaciones hoy es entre cuatro y 10 veces menor.

En detalle, el reporte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional 3 informó que este domingo 26 de diciembre había 273 casos activos de COVID-19 y solo cuatro personas internadas en el Hospital Iturraspe por esta causa; mientras que ninguna de ellas necesitaba asistencia respiratoria mecánica.

Las cosas eran muy distintas allá cuando remitía la llamada segunda ola, época en que la vacunación todavía no había alcanzado al grueso de la población. Con 283 casos activos informados el domingo 11 de julio de 2021 (ya lejos de los casi 1300 que se registraron en mayo), se informaban 28 personas internadas en el nosocomio público y nada menos que 14 de ellas con respirador.

Con algunos casos más, 356 activos reportados el 3 de julio, eran 40 las personas internadas en el Hospital Iturraspe y de ellas 18 necesitaban asistencia respiratoria mecánica. Es decir, 10 veces más personas internadas a las que tiene hoy el Hospital por esta causa, si bien con una cifra de casos levemente superior pero que podría igualarse hoy lunes o el martes 28 con los nuevos casos que se informen, mientras que sería poco probable que se igualen las internaciones.

Hay que aclarar que a diferencia de lo que ocurre hoy, en esos días de julio los contagios iban en baja y las internaciones reflejaban los casos que se habían registrado varios días e incluso semanas antes. Se trataba de internaciones prolongadas, por lo que aún cuando los casos ya eran mucho más bajos que en abril o mayo, la cifra de personas internadas se mantenía o subía.

También con casos subiendo

Sin embargo, la comparación entre escenarios más similares podría establecerse con lo que ocurría en marzo de este año, cuando los casos comenzaban a subir lentamente en el comienzo de la segunda ola, siempre según las cifras oficiales del COE. Así, se puede trazar una comparación con una misma cantidad de casos activos en una etapa en que los casos también subían, como sucede en este diciembre. Y las cifras demuestran que en ese tercer mes del año con similar cantidad de casos las personas internadas llegaron a ser al menos cuatro veces más a las actuales.

En otras palabras, que gracias a la protección de las vacunas, combinada en muchos casos con las defensas por una infección previa, muchas personas evitaron tener que ser hospitalizadas y solo experimentaron cuadros leves de la enfermedad.

Por ejemplo, el sábado 27 de marzo de 2021 la cantidad de casos activos venía en aumento en San Francisco y alcanzaba las 262 personas (frente a las 163 del sábado anterior, 20 de marzo). Una cantidad apenas menor a las 273 actuales. Sin embargo, en ese 27 de marzo las personas internadas en el nosocomio público eran 19, frente a las cuatro de hoy.

Si bien se pueden analizar otras cuestiones como las diferentes características de las variantes predominantes del virus, cómo responden los distintos tipos de defensas del cuerpo humano ante el virus o la eficacia de las distintas vacunas y sus esquemas, a grandes rasgos se puede observar con claridad cómo en dos momentos en que se registraron cifras similares de casos y con las mismas en aumento, disminuyó notablemente la cantidad de personas internadas en el Hospital Iturraspe.

La principal diferencia entre esos momentos es el mayor porcentaje de vacunación, por lo que también en la ciudad se comprueba lo que subrayan especialistas en todo el mundo sobre la eficacia de las actuales vacunas contra el coronavirus en la protección contra los cuadros más graves de la enfermedad.

Lo que resta aún por ver es si estas defensas adquiridas por la población serán suficientes para que esta nueva ola sea mucho más corta que las anteriores, baje el número de nuevos positivos y evitar así restricciones en pleno verano.