Este sábado 14 de septiembre se realizará una nueva edición del “San Eloy”, un evento que reúne a la familia numismática. Se trata de una exhibición sobre esta afición que este año contará con una feria de profesionales y disertaciones de destacados referentes.

Días atrás en La Mañana de El Periódico, por El Periódico Radio, Edgardo Valdemarín, presidente del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, había dado detalles de esta edición.

Sobre la edición de este año, había adelantado: “Vamos a contar con charlas, conferencias, va a haber unas mesas de comerciantes, exhibiciones de coleccionistas de San Francisco también y a diferencia de otros años, tendrá un matiz especial, principalmente por las charlas o las conferencias que se van a dar”.

La primera charla será a las 11.30, se denominará “Un peso doble laurel 1975” y estará a cargo de Valdemarín y de Oscar Flores Vaca. “Vamos a hablar sobre una moneda que no salió en circulación. Es raro, pero no tanto en Argentina. Lo más cercano fue en el 2013 cuando se hicieron fabricar unas monedas de 25 y 50 centavos, pero nunca salieron en circulación. Se diseñaron, se acuñaron, pero no salieron a circulación”, había explicado.

La segunda comenzará a las 15, se llamará “Piezas numismáticas argentinas perdidas en la Batalla del Atlántico 1939-1945” y estará a cargo de Diego Aufiero: “Aufiero pertenece al Museo del Banco Central de la República Argentina. Va a venir de Buenos Aires expresamente en representación del museo y va a dar un tema bastante interesante como es la numismática y cómo se ve afectada por la Batalla del Atlántico. Va a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y las implicancias que tuvo en el sistema monetario nuestro, porque hubo algunos inconvenientes”.

Posteriormente, cerca de las 16, se hará la presentación del libro “Ciudad de San Francisco, su historia en las medallas” de Hugo Vottero y Sergio Paiva. “Hace aproximadamente cinco años que Vottero está escribiendo este libro. Se presentó en Córdoba y se va a presentar también acá. Vamos a ver dentro del libro, e incluso van a estar expuestas, medallas del 1800, 1886, 1890. Como dice el libro, es la historia de San Francisco a través de las medallas, son más de 280 medallas las que recopiló”, había valorado Valdemarín.

Seguidamente, había agregado: “Es un hecho histórico, hoy no es habitual la fabricación o la acuñación de medallas en acontecimientos especiales, pero antiguamente era un hecho bastante importante ya que dejaba un precedente, un testimonio sobre algún hecho importante de la ciudad, y eso se ve plasmado en este libro”.

La jornada comenzará cerca de las 11 en Tecnoteca: en la planta baja habrá comerciantes y exhibiciones, y en el primer piso, en la sala auditorio se van a hacer las charlas y la presentación del libro.

El evento es gratuito y para todo público.

Cronograma

Sábado 14 de septiembre (Tecnoteca)

09:00 Comienzo de acreditaciones - Habilitación de mesas de profesionales - Desayuno.

11.30 Charla: Un peso doble laurel 1975 a cargo de Edgardo Valdemarín y Oscar Flores Vaca.

13:00 Almuerzo de camaradería.

15:00 Charla: Piezas numismáticas argentinas perdidas en la Batalla del Atlántico 1939-1945, a cargo de Diego Aufiero.

16:00 presentación del libro Ciudad de San Francisco, su historia en las medallas, a cargo de Hugo Vottero y Sergio Paiva.

17:00 Coffee break.

17:30 Sorteos.

18:00 Acto de clausura de San Eloy 2024.

- Mensaje en nombre de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas.

- Palabras de agradecimiento del Presidente del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, Edgardo Valdemarín.

Domingo 15 de septiembre (Ciudad Verde)

09.30 Torneo de tenis Caurí de oro.

13:30 Asado de despedida.