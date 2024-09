Salvador Di Stefano: "Necesitamos una política para que el campo aporte más dólares a la Argentina"

El economista Salvador Di Stefano, especializado en el sector agrocomercial, brindó en la mañana de este miércoles una charla en el auditorio del Parque Industrial de San Francisco. El evento fue organizado por la firma Negocios del Campo (NDC) y reunió a una muy buena concurrencia de productores locales y empresarios vinculados al sector agropecuario.

Durante su exposición, Di Stefano se centró en la necesidad de adaptar las estrategias productivas al contexto económico actual y en la importancia de que el campo encuentre nuevas formas de integración con la economía financiera.

Di Stefano también abordó la situación del campo bajo la gestión del gobierno de Javier Milei y pidió por políticas de Estado que fomenten la rentabilidad del sector. Según el economista, con el apoyo adecuado, el campo podría generar más dólares para la economía nacional.

Asimismo, consideró que el momento actual es propicio para la venta e inversión de productores en nuevos proyectos.

En otro de los puntos de la charla, el economista hizo un llamado al sector a reorganizarse y tomar un rol más activo en la negociación con el Gobierno, advirtiendo que si no se produce una mayor interacción entre el Estado y el sector agropecuario, el futuro podría ser complicado, especialmente ante un escenario climático adverso y elevados costos de producción.

¿Cuál fue el objetivo de la charla que brindó?

El objetivo de nuestra consultora es tratar de que la gente se adapte al plan económico. Entonces la idea es maridar cómo es el plan económico y el comportamiento de la empresa dentro de ese plan económico. Mi sensación es que todavía la gente viene con el ejercicio del kirchnerismo, que era retengo porque me la van a robar, retengo porque van a devaluar, retengo porque va a colapsar y en verdad no eso va a ocurrir. Entonces se toman decisiones que no maridan con el plan económico actual.

¿Cómo ve al Gobierno de Milei en relación con el campo?

Javier Milei está muy bien en la macro y con problemas en la micro. Lo que le propongo al Gobierno es que por favor venga a comerse un asado al campo, que nos conozca, que nos vea y que podamos discutir arriba de la mesa con un flujo. Ni siquiera discutir, darle un flujo de fondo y que se lo lleve y que lo analice y que vea que hoy el campo no tiene rentabilidad y que necesitamos alguna política de Estado para poder nosotros darle a él mayor cantidad de dólares. Porque acá no se trata de pedirle para el sector porque el sector lo necesita, sino pedirle para que el sector aporte más dólares a la Argentina. El sector desde el 2003 hasta hoy aportó 650 mil millones de dólares. Tenemos que seguir aportando dólares, pero si nos da una mano le vamos a aportar más. Esto es un escenario win win.

En su interacción con productores, ¿cuáles son las preocupaciones que observa?

Creo que la mayor preocupación del productor es que les da miedo tomar decisiones. Entonces, en ese temor por tomar decisiones cree que si vende la soja se va a morir, que le puede pasar algo gravísimo cuando cambie la forma de hacer negocio. Está muy preocupado el hombre de campo de de cambiar el paso. Pero cambió la música, tenés que cambiar el paso. Yo lo mostré hoy, hay muchísimas hojas retenidas maíz retenido y creo que es un buen momento para vender soja, maíz, dólar y iniciar un nuevo proyecto de inversión.

¿Cómo ve la situación del campo en San Francisco?

Acá en San Francisco importante como todo el campo de la Argentina. Cada campo productivo, trabajador, es gente que se desloma laburando pero que tenemos que transformar al hombre de campo en un todoterreno, que trabaje adentro de la tranquera y que también trabaje tranquera afuera. O sea, necesitamos que trabaje tranquera afuera. Porque básicamente si trabaja más tranquera afuera va a ganar más plata. Y hoy al hombre de campo de San Francisco, de Córdoba, de Santa Fe, de La Pampa, le cuesta trabajar tranquera afuera. O sea, tiene que iniciar una nueva vida y ver este tema de los bonos, de los financiero, de las acciones y llevarlo adelante.

¿Cree que va a ser posible levantar el cepo como reclaman desde sectores del campo?

Creo que no tiene tiene sentido pedirle al gobierno levantar el cepo. Nosotros le tenemos que pedir al Gobierno que baje las retenciones. Nosotros lo que necesitamos es mejorar la rentabilidad del negocio. Y creo nosotros vamos a mejorar la rentabilidad del negocio si tenemos menos impuestos. O sea, lo del cepo va a demorar muchísimo en levantarse porque el gobierno de Javier Milei heredó cerca de veinticinco mil millones de pesos en exceso y reservas en menos once mil, o sea que le faltan dólares y le sobran pesos. Hasta que vos no acomodes ese faltante de dólares y ese sobrante de peso no vas a ningún lado.

¿Cómo va el futuro de del campo en Argentina?

Como quiera el campo. El campo se tiene que ocupar más de sí mismo. Se tiene que reorganizar, tiene que trabajar en las organizaciones intermedias y tiene que peticionar a las autoridades. Milei no le va a baja retenciones por obra del Espíritu Santo. Tienen que negociar. Y en una negociación, se gana y se pierde. Y bueno, tienen que organizarse y negociar. Tenemos una campaña muy difícil, con un clima muy adverso, con alquileres muy altos, con tasa de interés elevadísima y mucho impuesto por pagar. Si no se ponen en onda vamos a tener noticias poco favorables para el sector.

Sobre Negocios del Campo (NDC)

Negocios del Campo (NDC) es una empresa dedicada a brindar servicios de asesoramiento y comercialización en el sector agropecuario. Con oficinas comerciales en 25 de Mayo, Buenos Aires, Tandil, y San Francisco, Córdoba, la empresa tiene presencia en la zona núcleo productiva de Argentina, trabajando con clientes de diversas regiones.

NDC ofrece servicios de corretaje de granos, asegurando cotizaciones y asesoramiento profesional personalizado para cada zona y productor. Además, la empresa facilita el contacto directo con exportadores, fábricas y molinos, conectando a los actores del sector agrícola para generar oportunidades de negocio sostenidas en el tiempo​​.

La firma también brinda asesoramiento en mercados financieros y de granos, apoyando a los productores en la toma de decisiones relacionadas con coberturas de precios y posiciones financieras. NDC complementa su oferta con la comercialización de insumos agrícolas y la asistencia integral en la gestión financiera de sus clientes, atendiendo a sus necesidades de liquidez y objetivos comerciales​.