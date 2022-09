Horacio Rodríguez Larreta visitó este jueves San Francisco, en el marco de una gira que encabeza a nivel provincial. El jefe de gobierno porteño llegó desde Marcos Juárez donde participó del cierre de campaña para las elecciones municipales del próximo domingo.

Su arribo estuvo acompañado de dirigentes provinciales de Juntos por el Cambio como Luis Juez y Rodrigo De Loredo, entre otros, además de referentes departamentales y de San Francisco.

Larreta aseguró a El Periódico que su decisión de ser candidato a presidente no va a depender de lo que hagan otros dirigentes del espacio como Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Facundo Manes o Gerardo Morales, ejemplificó.

“Los candidatos van a ser elegidos por la gente a través de las Paso y eso no tiene discusión. Los que quieren participar irán a las primarias. Mi decisión personal no depende de lo que hagan otros, sea quien fuere. Estoy trabajando en formular un plan porque no podemos improvisar, un plan que ataque los problemas de la Argentina y promueva el desarrollo federal”, dijo.

En relación al armado electoral en la provincia de Córdoba y en San Francisco, Larreta manifestó: “Hay dirigentes en la provincia y de primer nivel. Luis juez es uno de ellos, Rodrigo de Loredo es otro, a los que se suman muchos del PRO. Las decisiones electorales, el armado de las listas y cómo se dirimen lo van a definir los cordobeses, no voy a venir yo desde Buenos Aires a decirles lo que tienen que hacer. A lo sumo velo por mantener la unidad que es innegociable para todas las provincias. Tenemos una dirigencia de primer nivel con vocación de ganar la provincia y además San Francisco”.

Convocatoria “amplia”

El miércoles el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, muy cercano a Cristina Kirchner, sostuvo que hará una amplia convocatoria, con aval de Alberto Fernández y de la vicepresidenta, para “abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad”. No nombró a quiénes buscará para hablar aún, pero entre ellos hay referentes de la oposición con los que, dijo, ya conversó.

Al ser consultado en este punto, el jefe de Gobierno de Buenos Aires, respondió: “No recibí ninguna convocatoria y en estas horas el propio gobierno desmintió que hubiera una convocatoria oficial cuando un día antes decían lo contrario. Es muy raro. De todas maneras, a mí no me convocaron”.

Respecto al atentado sufrido por Cristina Fernández, quien sufrió un intento de magnicidio, Larreta aclaró que lo repudió “desde el primer minuto” pero cuestionó al presidente Alberto Fernández: “Perdimos una oportunidad muy grande ante este episodio tan triste que repudie al minuto; el presidente podría haber llamado a la unidad, dejar de lado el sectarismo, sin embargo, esa misma noche salió con un discurso buscando culpables, entre ellos la oposición, la prensa, la Justicia”.

Consultado sobre el rumbo del país y lo que viene, señaló: “Lo primero que hay que hacer es estabilizar la Argentina, con estos niveles de inflación nada funciona, la gente no puede prever como administrarse la semana que viene, los comercios no saben a qué precio vender ni tampoco es previsible para quienes deben invertir a largo plazo. Hay que tener un plan de desarrollo, definir qué sectores vemos con más potencial”, dijo Larreta.