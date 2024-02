“Desde hace un mes a la fecha hemos visto incrementar los hechos de inseguridad, no violentos pero delitos al fin donde roban bombas de agua, filtros de piletas, electrodomésticos”, explicó José Requena, vecino de la zona norte de San Francisco.

Junto a otros habitantes de los barrios Villa Golf, Los Palmares y El Prado, y de alrededores, le manifestaron su preocupación a las autoridades policiales y municipales el pasado lunes durante una reunión.

El grupo de vecinos que decidió participar del encuentro solicitó una serie de medidas para evitar dichos delitos menores, aunque graves porque no solo implican una pérdida económica sino que también lastiman la intimidad de las familias al darse ingresos a los domicilios.

“Vemos gente que huye en moto o en bicicletas luego de cometer un robo. Hay calles principales que utilizan como vía de escape que son Güemes y Los Constituyentes, otros caminos como el que pasa detrás del country”, agregó.

Durante la reunión del pasado lunes, los vecinos plantearon que algunas de estas calles se terminan volviendo “intransitables” teniendo solo acceso motos o bicicletas. Por este motivo pidieron que se cierren ciertos caminos que terminan contribuyendo a las fugas.

Hablaron de la necesidad de que haya más cámaras de seguridad como hay en la zona céntrica y en otros barrios. También solicitaron a la fuerza policial mayor celeridad ante un llamado.

Pese a ello, vecinos consultados consideraron que a cinco días del encuentro vieron pocos resultados.

Compromiso

El director de la Departamental San Justo, comisario mayor Pedro Maldonado, resaltó que se realicen reuniones con vecinos y que esa es su intención desde que asumió en el cargo en enero pasado.

“Cada barrio o cada zona tiene sus particularidades. En este caso se han dado delitos menores, pero que sin dudas perjudican a los vecinos”, le dijo a El Periódico.

Indicó que ofrecieron realizar “operativos alternados” y pidió a la gente que llame a la policía ante cualquier situación anormal que vean en su sector.

Maldonado dijo que estadísticamente esta parte de la zona norte no tiene tantas denuncias como otras, aunque señaló que no significa que no haya delito: “Muchas veces se decide no denunciar. Sin embargo, el 80 por ciento de los hechos positivos se dan porque la gente nos llama”.

Entre las medidas para el sector destacó mayor presencia en lugares “más conflictivos y vías de escape”. También informó que habrá presencia de la comisaría móvil.

Por el lado de la Municipalidad, según pudo saber este medio se iba a poner a disposición los móviles y personal del Cuerpo de Prevención Urbana.

“Se hicieron sugerencias por parte de los vecinos que estamos analizando. Nosotros sumamos operativos con Policía Municipal y habrá también personal del Cuerpo de Prevención Urbana colaborando con la Policía”, indicó una fuente de la Secretaría de Prevención y Movilidad Urbana.