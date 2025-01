Este sábado se produjeron precipitaciones de variada intensidad en la provincia de Córdoba y el territorio se encuentra bajo alerta amarilla y naranja, situación que se mantendrá hasta este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional muestra un mapa sin zonas verdes dentro del territorio cordobés. La mancha amarilla abarca el sur y el oeste mientras que la naranja se esparce por el este, centro y norte.

Recomendaciones por aerta amarilla

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.