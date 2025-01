Nombre y apellido: Luz Lescano

Apodo: Luz

Edad: 24

Profesión/ocupación: actriz y psicóloga

¿A qué hora se levanta en vacaciones?

Alrededor de las 8/9 hs.

Le regalan unas vacaciones con todo pago, ¿dónde se va y con quién?

Me gustan las ciudades grandes que nunca descansan, que tenés muchas cosas por hacer. Me gustaría que me acompañe alguien con el que “tiremos para el mismo lado”, en términos de qué hacer en las vacaciones.

¿Y con quién sería imposible compartir unas vacaciones, aunque se las regalen?

Alguien con el que nunca se pueda llegar a un acuerdo sobre qué hacer o cómo disfrutar las vacaciones.

¿El lugar más lindo al que viajó? ¿y cuál quisiera conocer?

Me gustó mucho Brasil, las playas, su gente. Me gustaría conocer más provincias de nuestro país.

¿Bebida favorita para las noches de calor?

Tereré.

Si solo pudiera tener una misma comida para el resto del verano, ¿cuál elegiría?

Pancho.

¿Con qué tema se pasaría horas hablando con amigos?

Las experiencias de vida.

Si fuera Presidente/a por un día, ¿qué “ley de verano” crearía?

Implementaría lugares de hidratación e higiene en espacios públicos para quienes lo necesitan.

¿Última serie, libro o película con la que se enganchó?

Wicked, el musical.

¿Cuál es su red social preferida y qué temas le interesan más?

No tengo muchas redes, me enganché últimamente con Tiktok, pero no sigo nada en específico.

¿A qué usuario o página recomienda para seguir en redes y por qué?

Páginas sobre la cultura local, como La Comedia San Francisco.

¿Qué música está escuchando?

De todo un poco.

Si le regalan 10 minutos para entrar a un negocio y llevarse todo gratis, ¿qué tipo de negocio elige?

Librería.

Si pudiera compartir un asado con cualquier persona, viva o fallecida, ¿a quién elegiría y qué le preguntaría?

Mis abuelos, me gustaría saber más de ellos.

¿Qué hace para desconectar?

Hablo.

¿Qué es lo que más le gusta hacer en verano o vacaciones?

Juntarme con amigos.

¿Qué tradición o costumbre de verano nunca falta en su familia o grupo de amigos? Juntarse a la noche a comer y estar en la pileta.

¿Tiene animales? ¿con qué animal se identifica y cuál le gusta más?

Tengo una perrita. Me gusta el lobo, pero no sé si me identifico con él.

¿Con qué plato de cocina se luce o le sale bien? No cocino, así que tendría que ser algo sencillo, como las pastas.

Si este verano pudiera ser otra persona durante un día, ¿a quién elegiría?

Seguiría siendo yo misma.

¿De qué temas le gustaría aprender más en este verano?

Arte.

¿Qué le gusta del verano en San Francisco?

El hábito de la siesta.

¿Un recuerdo inolvidable de algunas vacaciones?

Compartir tiempo con mi familia completa.

Se junta a comer con alguien, ¿cuánto tiempo mira el celular? ¿le molesta que los demás “se cuelguen con el celu”?

Trato de no mirar el celular si no es una emergencia; no me molesta que los demás miren el celular, pero si somos solo dos personas, sí me molestaría que “se cuelgue con su celu”.

Para estar en forma, ¿gym, salir a correr o nada?

Salir a caminar y danza.

¿Qué fue lo mejor que le pasó el año anterior?

Conocer personas maravillosas.

¿Una meta para este año?

Ser más organizada.

¿Cuál es la mejor respuesta que ha dado en este cuestionario?

Las que tuve que pensar más.