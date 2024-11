Renacer Frontera: "Algunos tienen la idea de que es un grupo en el que se va a llorar, y no es así."

Recientemente, Renacer Frontera inauguró una plazoleta en Calle 11 y 86, un espacio verde abierto a toda la comunidad que vino a cumplir un anhelo de muchos años.

El grupo, conocido por su apoyo a familias que han sufrido pérdidas, invita a los vecinos a apropiarse del espacio, que quedó habilitado el domingo 10 de noviembre con un pequeño acto y una mateada.

Susana Pérez, una de las integrantes del grupo, dialogó sobre este hecho en La Mañana de El Periódico por El Periódico Radio y contó cómo surgió: “Hacía mucho que habíamos pedido un espacio, porque nosotros hacemos las reuniones a la noche y un día surgió la idea de que podíamos hacer un espacio a cielo abierto. Hablamos en ese momento con Oscar Martínez, que es el actual intendente, y él dijo que iba a ver qué podía gestionar. Y ya intendente le fue más fácil poder cedernos el espacio para que nosotros podamos tener la plazoleta”.

En el lugar, comentó, colocaron cartelería y vegetación: “Le pusimos un cartel que nos donaron y otro de madera, que dice Renacer, que también nos habían regalado. Pusieron plantas, la Municipalidad donó arbolitos que en un futuro van a dar una buena sombra y un integrante sumó uno más”.

Sobre el trabajo de Renacer, la mujer contó que se trata de un espacio que brinda contención a personas que han sufrido pérdidas de familiares, especialmente hijos: funciona los segundos y cuartos martes de cada mes en el salón de la EPE.

“La función que cumple Renacer es especialmente para los papás que han perdido uno más hijos, pero sí se puede sumar una persona que haya perdido un ser querido, como un padre, una madre, un hermano o un abuelo, pero nosotros hacemos mucho hincapié en los papás que han perdido hijos”, detalló.

Y recordó: “Ese salón lo conseguimos por medio del desaparecido hace muy poquito Juan Manuel Pastore por la amistad que había entre Juancho y yo".

“Funciona especialmente para los papás que han perdido hijos, pero si se quiere acercar la familia que ha perdido un ser querido y le cuesta ir procesando el duelo, nosotros también la recibimos”, manifestó.

El grupo lleva cinco años de trabajo en Frontera: “Lamentablemente siempre hay un papá nuevo o una mamá. Algunos tienen la idea de que Renacer es un grupo en donde se va a llorar la pérdida del hijo y no, en realidad no es así”.

“En general al principio les cuesta mucho y sí, lloran, entonces los apoyamos, lo aceptamos, los entendemos. Si quieren hablar de su hijo y mencionar la razón de su ausencia física, los escuchamos. Y si no quieren tocar el tema, también lo respetamos. Porque hay muchas papás a los que les cuesta, entonces no hablan, nosotros lo respetamos. Se habla de todos los temas, de los hijos que están, de los que no están, lo importante es que cada papá que se acerque por primera vez se vaya con una leve sonrisa, aprendiendo a vivir con ese dolor”, reflejó.

Y ejemplificó: “A mí personalmente, por ejemplo, me pasaba que me decían ‘si a mí me pasa esto con un hijo, me muero”. Y yo pensaba ‘qué egoísta, yo sigo viviendo’. A veces sólo te entienden los papás que han pasado por la misma situación”.

Encuentros

Los encuentros se llevan a cabo los segundos y cuartos martes de cada mes en el salón de la EPE. “Los esperamos a los papás o a los familiares que quieran sumarse a los encuentros”, invitó.

Como una alternativa al duelo, Renacer nació en 1988, por iniciativa de Alicia Schneider y Gustavo Berti. Al día de hoy hay decenas de 50 grupos en todo el país.

Tal como mencionan en su página de Facebook, Renacer es un grupo de padres que enfrentan la muerte de hijos y enfrentando ese dolor, aprender de el, otorgándole un sentido, para lograr así trascenderlo y a través del amor, hallar un nuevo significado a la vida.

Renacer es moralidad, libertad, responsabilidad, paridad y solidaridad. Es un grupo de ayuda mutua, es gratuito y ecumenico ya que no posee inclinaciones religiosas ni políticas. En sí es un sí a la vida a pesar de todo.