El recorte en la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados por parte de PAMI también tuvo sus coletazos en el sistema público de salud municipal.

Con el comienzo del último mes del año, de forma abrupta y sin información previa, el Gobierno de Milei recortó la entrega de medicamentos gratuitos para aquellos jubilados y pensionados que ganen más de $389.398,14; que se encuentren afiliados a un sistema de medicina prepaga de forma simultánea con la afiliación a PAMI; aquellos que sean propietarios de más de un inmueble; que posean aeronaves o embarcaciones de lujo y que tengan un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

Ante esta situación, que requiere que los jubilados se acerquen a las oficinas de PAMI para realizar el trámite y así mantener el subsidio, se vivió un aluvión de consultas y un sinfín de situaciones en distintos ámbitos.

Donde ya se sintió el impacto fue en el sistema público de salud municipal. Según el secretario de Salud Fernando Giacomino, la Asistencia Pública registró un incremento superior al 20% en los pedidos de ayuda con medicamentos en tan solo una semana.

“El gobierno nacional está descentralizando la salud y la está haciendo netamente responsable a las provincias y los municipios”, afirmó Giacomino. Este cambio, agregó, también incluye “la desregulación de la venta libre de ciertos fármacos, lo que genera preocupación entre los profesionales de la salud.

Según el funcionario, el impacto de la medida fue “más que evidente”. “Hoy nos encontramos con jubilados que no tienen para ir a comprar su medicamento, entonces o compran menos cantidad o directamente los dejan y eso puede generar situaciones graves”, alertó.

Estrategias

Giacomino criticó la implementación de los cambios en el sistema de subsidios: “Estos cambios deberían haberlos hecho de manera progresiva y no así, sin aviso. Tenemos casos de jubilados que se quedan sin el medicamento y eso tenemos que salir a paliar la situación los municipios porque no pueden conseguirlo de otra forma, porque los jubilados no pueden ir a la farmacia y comprar un medicamento sin un descuento, por razones obvias, por lo que ganan con sus jubilaciones”.

Además, indicó: “En las farmacias también los están ayudando con sus trámites, en muchos casos les fía, pero el corrimiento hacia el sistema público es alto. Estamos trabajando con el grupo de asistentes sociales del municipio en distintas estrategias para atender estas demandas, que no sabemos cuánto puede aumentar más”, concluyó.