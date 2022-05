San Francisco dio a mediados de abril un primer e importante paso en pos de mejorar su política ambiental. Instaló un “punto verde” en la esquina de bulevar Roca y Ecuador, donde funciona el área de Políticas Sociales (ex Cuem).

Se trata de tres canastos para la recolección de cartón y papeles, plásticos y también aluminio. El objetivo es lograr una mayor separación de residuos y su posterior reciclado. Todo lo recolectado es entregado a cooperativas locales que se ocupan de clasificarlo y venderlo para su reutilización.

Según datos suministrados por el municipio a El Periódico durante el primer mes y medio de funcionamiento se lograron recolectar 760 kilos de estos materiales, casi 17 kg. por día de su funcionamiento.

Dentro de esta cifra se destacan: 280 kg. de cartón y papeles; 160 kg. de plástico y 320 kg. de materiales varios. Dentro de este último ítem se destaca el aluminio pero además otro tipo de residuos que por el momento no deberían llevarse a este lugar tales como vidrios, pilas, entre otros.

El secretario municipal de Modernización, Mario Daró, reconoció que la iniciativa fue bien tomada por la población y además que quienes llevan materiales fueron corrigiendo algunos errores que, en menor medida, se mantienen.

“Nos han dejado botellas de vidrio al costado de los canastos o dentro de donde debe ir el aluminio. También algunas cajas en ese canasto que está equivocado”, precisó el funcionario.

Pese a ello, Daró recalcó que la gente colabora y que de acuerdo a lo que se recolecta los recicladores de las dos cooperativas que trabajan con este material pasaron de recolectar de dos a tres veces por semana.

Por otra parte, el secretario de Modernización adelantó que pronto habrá capacitación en este sentido dentro de escuelas y que se están construyendo tres “puntos verdes” más que serán ubicados dos de ellos en la zona sur: La Milka y un sector intermedio entre los barrio 9 de Septiembre y San Martín, y el restante en el Polideportivo Municipal.

Cómo funciona

El “Punto verde” es un lugar donde por ahora se pueden llevar tres tipos de residuos para que sean reciclados: papel y cartón, plástico y aluminio.

Se trata del primer paso de un programa municipal para lograr una mayor separación de residuos y su posterior reciclado. Todo lo recolectado es entregado a cooperativas locales que se ocuparán de clasificarlo y venderlo para su reutilización.

Los contenedores se encuentran ubicados en el cruce de bulevar Roca y calle Ecuador. Los mismos fueron colocados sobre la vereda del bulevar, de tal modo que para dejar los distintos tipos de residuos no sea necesario ingresar.

¿Qué residuos se puede llevar? Por el momento los materiales que se reciben en este punto de acopio son de tres tipos: 1) Papel y cartón, 2) Aluminio y 3) Plástico.

¿En qué horarios? Se podrán llevar de lunes a viernes de 8 a 19. En principio, fuera de ese horario los contenedores estarán vallados.

¿Deben estar limpios? Sí, los residuos deben estar limpios y secos, previamente enjuagados en el caso de los plásticos o aluminios. En el caso del papel y cartón, también deben estar limpios, por lo que no se deben llevar servilletas usadas u otros papeles engrasados.

¿Dónde colocar los envases de tetra brick? Según explicaron quienes se encargan de reciclar, este tipo de envases se colocan en el contenedor de aluminio.

¿Qué objetos no se reciben? Por el momento, en este punto verde no se reciben residuos de vidrio (botellas, frascos, etc.), pilas de cualquier tipo, equipos electrónicos, telas y cualquier otro objeto que no sea residuos de plástico, cartón, papel y aluminio.

Todos los residuos que son recibidos son entregados luego a las cooperativas locales La Virgencita y Córdoba Recicla, que luego clasifican el material, lo procesan y lo venden a empresas que lo reutilizan. De esta manera, se genera trabajo e ingresos para las personas que forman parte de estas entidades.