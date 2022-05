Red Solidaria San Francisco junto a la Filial Millonaria y El Periódico se encuentran al frente de la campaña Frío Cero 2022 con el fin de invitar a la comunidad a donar mantas, frazadas y acolchados para aquellas personas en situación de calle o que residan en viviendas precarias con dificultades para calefaccionarse.

Uno de los puntos de recepción son las oficinas de El Periódico San Francisco en 9 de Julio 1850 de 8 a 13. También se pueden contactar a los celulares 3564-566837 o 3564-619188.

Marcelo Valverde de Red Solidaria visitó La Mañana de El Periódico (FM 97.1), y se refirió a esta nueva edición de la campaña que superó los 10 años: “Cuando comienzan las bajas temperaturas pedimos a la comunidad que solamente levante la mirada, el frío duele y pega y se vino temprano este año, sobre todo para la gente que está a la intemperie”.

“Entre la medianoche y las 6-continuó Valverde-, si una persona en situación de calle se queda dormida y no está abrigada puede morir de hipotermia, queremos evitar eso y vamos a redoblar esfuerzos para evitarlo, acompañando con una frazada, con un café caliente, con algo de comida si se puede para nuestros amigos que no son muchos, pero que están por ahí y están pasando un mal momento”.

En San Francisco

Según un relevamiento de la ONG local, en nuestra ciudad hay al menos cuatro personas en situación de calle, “nosotros los acompañamos, la idea es crear un vínculo como lo hacíamos con la Mesa Digna, conocemos sus historias y si se quiere por ahí tanta gente amiga que nos da una mano, podamos sacarlos de la calle con trabajo o retomando estudios como ha pasado con otros casos”, declaró.

Para esta campaña, se solicita a la comunidad la donación de mantas, frazadas y acolchados, que serán destinadas a personas en situación de calle, como así también para aquellas que viven en una casa precaria y no tienen cómo calefaccionar y a merenderos barriales.

Volver a la plaza

Desde Red Solidaria también tienen programadas otras acciones para el invierno que se avecina, como una nueva versión de la Mesa Digna que se desarrolló hasta 2019 en la plaza General Paz.

Al respecto, Valverde explicó: “Por la pandemia la Mesa Digna no se pudo volver a realizar, lo que se hizo el año pasado fue repartir viandas calientes los días miércoles y viernes donde la gente, grupos de amigos o gastronómicos locales cocinaban. Lo que queremos ahora es volver a la plaza que era el lugar de encuentro pero tal vez en un formato de entregar viandas. No sé si vamos a armar la mesa pero sí que se acerquen para compartir alguna charla y que se lleven la comida caliente. Convocamos a la comunidad, a aquellos que quieran cocinar algo o donar alimentos no perecederos, que son bienvenidos”.

Dicha propuesta, que pretende retomarse a mediados de junio, está abierta para que se sumen voluntarios, instituciones, agrupaciones políticas, filiales deportivas y todos aquellos vecinos solidarios de San Francisco y Frontera.