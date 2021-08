Profesorados de formación docente de San Francisco y la región se encuentran por estas horas reclamando por la elaboración de los protocolos necesarios que les permitan asistir a las escuelas para poder realizar sus prácticas presenciales, que en muchos casos son la última instancia necesaria para egresarse.

Según explicaron, en esta situación se encuentran estudiantes de los últimos años de los profesorados de formación docente de la Escuela Superior de Bellas Artes “Raúl Villafañe”, Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda, Colegio Superior San Martín y FASTA Inmaculada Concepción, entre otros.

De acuerdo a la denuncia, los estudiantes que estaban realizando las últimas prácticas hacía meses que venían trabajando, con convenios de por medio. Algunos, incluso, planificaron durante todo el receso porque en julio o agosto se iba a producir la reincorporación a las aulas para las observaciones y las prácticas. Y en medio de ello, les llegó un mensaje de Whatsapp que decía que ya no podían seguir asistiendo a las aulas por una ausencia de protocolos del estudiante residente, es decir, no de la escuela asociada.

“Nos dijeron que no podíamos concurrir más a las escuelas asociadas y la práctica se debía realizar de manera virtual por lo que quedaba de agosto hasta ver qué pasaba. No hemos recibido ningún memo, ningún mensaje formal, nos apartaron del aula y ahora estamos viendo qué podemos hacer con el foro estudiantil. Queremos expresar lo que nos está pasando, como instituciones de San Francisco pero también de la región porque esta decisión fue tomada a nivel provincial”, sostuvo a El Periódico Sofía Lomi, estudiante del Profesorado de Nivel Inicial de la Escuela Normal.

Lomi aseguró que no entienden los motivos de la cancelación de las prácticas: “En este convenio que nosotros firmamos con las escuelas asociadas se postulaba que podían haber ciertas flexibilidades, pero cuando uno piensa en que se puede retroceder piensa que van a retroceder todos, que todos los niños van a volver a la virtualidad. Pero por el contrario, estamos en una etapa en donde todo se está abriendo un poco más y a nosotros no nos permiten realizar nuestras últimas prácticas. No lo logramos entender. Hay niños que están concurriendo todos juntos en una burbuja. O por ejemplo, a nosotros en el nivel terciario, que no es obligatorio, nos están preparando las burbujas para empezar a cursar, entonces estamos desconcertados, no entendemos el porqué de la cancelación de nuestras prácticas”.

Respecto a cuál es el problema que esta cancelación acarrea, Lomi manifestó que tiene que ver con que muchos estudiantes no podrán recibirse, ya que tampoco las prácticas podrían darse de manera virtual cuando los alumnos están asistiendo de manera presencial y no ya a través de plataformas como Meet o Zoom.

La estudiante lamentó que la novedad no haya sido comunicada de manera oficial: “A todos nos llegó el mismo mensaje y es más, algunos se enteraron por el boca en boca. Estamos desesperados porque esto lleva meses de preparación, son meses esperando la última práctica. En nuestro caso nos avisaron a las diez de la noche de que al día siguiente ya no podíamos asistir”.

Seguidamente, Lomi agregó: “Si no las podemos acreditar se nos atrasarían los demás años. En mi caso que realicé los cuatro años de la carrera, me atrasaría completamente. Esto es lo último para el que lleva la carrera al día. Uno espera cuarto año, porque la práctica de cuarto en sí es la más extensa y ahí uno plasma todo lo que aprendió en el transcurso de la carrera. Si bien en los otros años también las prácticas son importantes, las de cuatro son las últimas”.

Sobre el final, la estudiante comentó que están elaborando una carta que planean elevar a Inspección para que la cuestión se resuelva desde el Ministerio de Educación provincial.

“Estamos recibiendo todo el apoyo de la mayoría de las autoridades docentes, nos está apoyando el foro estudiantil y los centros de estudiantes de San Francisco. Como estudiantes necesitamos una respuesta. Esperamos poder volver lo más rápido posible a las aulas”, cerró Lomi.