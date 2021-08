Primer día de presencialidad plena: cómo fue la vuelta en dos escuelas de San Francisco

La presencialidad plena volvió este lunes a algunos grados y cursos de los niveles inicial y medio, respectivamente, en las escuelas de San Francisco y el departamento San Justo. Con alegría y una ansiedad similar al inicio de cada año, muchos estudiantes se reencontraron ya sin la burbuja habitual nacida con la pandemia del Covid-19.

De todos modos, se trata de una etapa de análisis porque para que se pueda llevar adelante este sistema se deben dar una serie de condiciones edilicias, entre otras cosas. El protocolo sanitario, en tanto, sigue siendo estricto.

Azucena Sánchez, inspectora de la Zona 2330 de Nivel Primario, explicó a El Periódico que la presencialidad plena fue una invitación por parte del Ministerio de Educación de Córdoba previo al receso escolar de invierno y que tras ello se comenzó analizar cómo podría darse en cada establecimiento educativo: “Nos pusimos en campaña a observar espacios posibles que nos dieran para cumplimentar el protocolo y el aforo para que algunos grados, si fueran los sextos mucho mejor, pudieran asistir todos los días a la escuela. Nosotros lo tenemos en este momento en algunas escuelas, pero no son muchas todavía”, informó.

Sánchez remarcó que además se implementó nuevamente el comedor Paicor, que era un espacio que venía funcionando como aula en muchos casos. Entre las escuelas que comenzaron la semana en algunos de sus grados con presencialidad plena se destacan: Hipólito Yrigoyen, Primera Junta, Núñez y Lucía Vaira de Aimetta, entre otras de educación pública.

“A medida que dan las dimensiones del aula y tratando de involucrar algunos otros espacios vamos analizando cómo sumar más grados. Sobre todo acondicionar espacios que estaban asignados a otras cuestiones como una biblioteca o sala de informática. Todas las escuelas están abocadas a mirar qué espacios utilizar para que haya mayor presencialidad”, aseguró.

La inspectora del nivel primario aclaró que las dificultades pasan hoy con aquellos espacios “más ajustados” y donde las secciones de grados son muy numerosas: “Ahí todavía no estamos teniendo la posibilidad de invitar a la presencialidad total.

Estamos con mucho análisis, es un objetivo que vamos planteando y buscamos medios y recursos para poder lograrlo”, dijo.

La experiencia en una primaria

La escuela Primera Junta comenzó las actividades este lunes con burbujas unificadas en dos grados del turno mañana y cuatro del turno tarde. El resto sigue con bimodalidad.

Laura Arcidiacomo, directora del establecimiento educativo, explicó a El Periódico que los criterios sobre los que se basaron para llevar adelante este mecanismo fue la cantidad de alumnos en estos cursos y el espacio físico disponible en la escuela para garantizar el estricto cumplimiento del protocolo. Sobre la medida, indicó: “Es muy positivo, muy beneficioso, considerando las características y particularidades de algunos niños. El niño necesita estar en contacto porque venimos de un año muy particular, más allá de que se veían a través de la pantalla o se escuchaban por videollamadas, esto de poder estar en contacto y volver a retomar el venir a la escuela, el estar con los pares, compartir, socializar, es muy positivo. Y el aprendizaje, obviamente”.

Por otra parte, la directora recalcó que siempre se cumplieron los protocolos establecidos y que seguirán haciéndolo. "Se continúa con la temperatura, con el personal de limpieza la sanitización y la higiene de todos los espacios que se van utilizando. Cuando se retiran los niños sanitizan todo, vuelven a limpiar, constantemente pasa eso. Ante cualquier duda se comunica, si es necesario, a la familia o se llama al COE. Se toman todas las medidas de prevención. Y si alguna familia llama y manifiesta que puede existir alguna posibilidad, les pedimos que primero comprueben, que el niño no asista ese día para tranquilidad de ellos y de todo el resto de la burbuja, la seño y la institución", detalló.

En cuanto a las opiniones que han tenido de padres y docentes sobre esta medida, Arcidiacomo expresó: "Esto se empezó a implementar este lunes, pero los comentarios que hemos recibido de padres y señoritas es que están muy a favor de esta implementación y de que lo podamos hacer".

"Y han manifestado que sería importante poder hacerlo en todos los grados, no solamente en algunos, pero no disponemos ni del espacio, ni tampoco podemos garantizar el cumplimiento del protocolo, por ese motivo no lo hacemos en todos los grados", cerró la directora.

La vuelta en una secundaria

La directora IPEM N° 96 ‘Pascual Bailón Sosa’, María de los Ángeles Vergnano, analizó lo que fue la vuelta de la presencialidad plena en dos sexto y un quinto año, analizó que la vuelta fue con “mucha alegría”, aunque agregó que después de la virtualidad es difícil la presencialidad absoluta: “Es como que los chicos perdieron el ritmo y están faltadores”, analizó ante la consulta de El Periódico.

Sobre el porqué el colegio que dirige se sumó a esta iniciativa, Vergnano dijo: “Veíamos que teníamos dos burbujas de diez chicos y nunca estaban todos. Entonces teniendo los aprendizajes, los profesores y en este último periodo que queda, decidimos unir a los chicos con todos los protocolos correspondientes y pudiendo mantener el distanciamiento”.

La docente destacó que la perspectiva es distinta en este cuatrimestre y remarcó que los alumnos siguen cumpliendo las medidas sanitarias como en el primer día.

“La gran mayoría, tanto las familias como los chicos, están muy contentos, es la cuasi-normalidad, y si queremos volver a la normalidad absoluta, a lo que se hacía en 2019, es una oportunidad para ellos”, indicó.

Vuelta del Paicor y las cantinas

A partir de este lunes se habilitó además la atención de kioscos y cantinas escolares en todos los establecimientos educativos del ámbito público y privado de la provincia.

Por otra parte, el Paicor también volvió a las escuelas y los chicos pudieron almorzar en el lugar.