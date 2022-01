“De razones vive el hombre, de sueños sobrevive”, escribió el filósofo español Miguel de Unamuno. La frase, concisa pero categórica, aplica en la historia de vida de Karina Ferrero (33), quien avanza con la fuerza de una topadora en busca de conseguir aquello que anhela.

Madre a cargo de cuatro niños de 13, 11, 6 y un año y medio, contó meses atrás a El Periódico el deseo de tener su propio negocio de venta de artículos de limpieza, ya que actualmente recorre las calles en bicicleta llevando pedidos de productos de limpieza sin importar las distancias. Actividad que complementa como trabajadora de casa particulares y cantante, una de sus pasiones.

Por eso esta vez “Kati”, como la llaman, se planteó un nuevo desafío: participar del casting de La Voz Argentina, el reality musical que volverá a la pantalla de Telefe este 2022 y que tiene figuras como Soledad Patorutti, Ricardo Montaner, “Lali” Espósito y Mau y Ricky.

Para eso lanzó una rifa que le permita juntar fondos y poder estar en Córdoba entre el 18 y 19 de enero, cuando se den las audiciones para el programa televisivo. En poco tiempo juntó 50 premios que se sorteará el próximo 14 de enero.

“Mi sueño de ir a La Voz Argentina lo tengo desde hace nueve años cuando vi el programa por primera vez y pocos sabían que yo cantaba. Siempre soñé con ir a un casting pero lo veía muy lejano porque tenía dos nenes chiquitos y no tenía un buen pasar económico. Siempre trabajé haciendo changas y para llegar al casting necesitaba apoyo, pero además la autoestima que tengo hoy”, afirmó Karina.

La mujer, que sostuvo que siempre se vio representada en cada participante, remarcó que hoy es una buena oportunidad para tentar a la suerte: “Aún con cuatro niños tomé la decisión de seguir mis sueños con el apoyo de mucha gente. Una amiga (Belén) me dijo que hiciera una rifa, que estaba segura que la gente me iba a donar los premios y así fue cómo salió esto. Es incontable la gente que ya me compró un número y ofreció sus regalos”.

La música en su vida

Ferrero integra un dúo musical con una amiga (Tati Duarte), con el cual los fines de semana brinda shows de cuarteto y cumbia en comedores, fiestas de cumpleaños y otros eventos.

“Jamás tomé clases de canto, supe que cantaba en un karaoke hace como 11 años atrás cuando agarré un micrófono por primera vez y me saqué la timidez. A todos les gustó. Considero que es un don hermoso que me ayuda todos los días con mi vida porque la música es mi terapia”, explicó.

Karina afirmó que su gran sueño es llegar al escenario de La Voz previo superar el casting, estar en ese programa que la hizo llorar –reconoce- de emoción: “Quisiera llegar, cantar y en lo posible que uno de todos se de vuelta; es mucho pedir pero bueno, si voy a soñar lo hago en grande”.

Si bien aseguró que todos los couch del programa le “caen bien”, Katy señaló que tiene preferencias por “Lali” Espósito: “Con que cualquiera se de vuelta yo ya gané”, dijo.

La rifa

La rifa sorteará el 14 de enero: “Lo publiqué esta semana para contarle a la gente lo que quería hacer y fue instantánea la ayuda, todavía no tengo ni los números comprados pero ya tengo 50 premios”, contó sorprendida.

Los ganadores podrán acceder a una cena para dos personas una parrilla con dos accesorios, un asado para cuatro personas bebidas, órdenes para hamburguesas y batidos, vales para peluquerías, depilación, masajes y uñas, entre muchas cosas más.

El costo del número es de 150 pesos y se solicita al 3564576071.