Siempre que se prevea un viaje en auto, hay que verificar que el vehículo esté en condiciones. A la revisación mecánica mínima, hay que sumarle el control de la presencia y condiciones de matafuegos, balizas y otras herramientas. Estas condiciones impactan de manera directa sobre la seguridad. Pero también, antes de salir a la ruta es fundamental controlar la documentación.

Sobre este tema se refirió Pablo Giaccone, abogado especialista en tránsito, en La Mañana de El Periódico por FM 97.1. En ese sentido, indicó que cuando una persona está por emprender un viaje, debe hacer cierta planificación: "Así como uno planifica el lugar donde va a ir, reserva, busca un lugar, también hay que dedicarle tiempo a la planificación en cuanto al trayecto. Cómo vamos a ir, qué es lo que tenemos que hacer durante durante ese camino Y ahí nos encontramos, si uno va en auto, con requisitos a cumplir".

Una cuestión fundamental, indicó, es la licencia de conducir. "Hay que ver si se tiene la licencia de conducir en orden, vigente, apta para el vehículo en el cual voy a trasladarme. Si yo tengo licencia de motos no puedo manejar un auto. Y obviamente debemos controlar que esté en fecha. Son algunas cuestiones que recomendamos chequear con tiempo, no el día antes del viaje", detalló.

Además de la licencia, es fundamental contar con el título del auto para acreditar la propiedad: "Si el titular es otra persona, vamos a necesitar la tarjeta azul que indica que uno está autorizado para conducir ese vehículo".

"Se dan muchas circunstancias especiales, no vamos a hacer hacer una autorización especial por única vez. También hay que tener un poco de sentido común", agregó.

En cuanto al seguro, explicó: "Va a cubrir en la medida que la persona que esté conduciendo tenga la licencia de conducir. No importa si no es el propietario o si no tenía una tarjeta azul para estar circulando".

En ese sentido, indicó que es necesario, al viajar, llevar una constancia del seguro vigente. "No es lo mismo que el pago del seguro. En realidad el pago no es exigido por la ley, en algunos lugares se pidió, pero no está contemplado. Lo que hay que acreditar es que tienen seguro vigente. Generalmente es una constancia que viene con la misma póliza. La persona tiene que controlar, antes de viajar, que el seguro esté en fecha", sostuvo Giaccone.

Seguridad

El abogado especialista en tránsito se refirió, también, a otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad.

Una de ellas es el matafuego, que reflejó que debe llevarse dentro del vehículo, al alcance de la mano: "Generalmente se suele poner abajo del asiento o adelante, entre el asiento del conductor y el acompañante. Pero no en el baúl. Y tiene que estar cargado y vigente, hay que controlarlo unos días antes".

En algunos lugares, dependiendo de las directivas del organismo de control, también pueden exigir las balizas. "Hay que tenerlas para el caso en que uno tenga que hacer una detención o que sufra un accidente, para señalizar que se está detenido. La ley lo exige pero es raro que en la ruta lo pidan".

¿Y la ITV? Giaccone sostuvo que, en algunos lados, la Inspección Técnica Vehicular es exigible y en otros lados no. "La ley la exige, después cada jurisdicción la va a implementando de acuerdo a lo que considere mejor. Por ejemplo en la provincia de Córdoba, si bien es obligatoria, no la exigen para aquellos lugares en donde no cuentan con un ITV oficial en la ciudad. Por ejemplo, en Córdoba la exigen dentro de la ciudad, ahí pueden hacernos una multa. Pero en las rutas de la provincia de Córdoba, Policía Caminera en cambio no la está exigiendo, va a depender del lugar donde esté registrado el vehículo", explicó.

Consultado si hacer la ITV en Devoto es lo mismo que hacerla en San Francisco, el especialista aclaró: "En principio sí, yo escuché de casos de personas a las que les dijeron, estando en un viaje largo, que no era válida. Y hasta escuchamos el caso de una persona a la el policía de tránsito le intentó arrancar la oblea. Pero pero sirven para todo. En cuanto a mi experiencia personal la hice acá, viajé, me la controlaron y no tuve ningún inconveniente. Muchas veces esos controles dependen del lugar donde estamos y del oficial de turno".

"En general, cumpliendo con la mayoría de las cosas, nos evitamos tener problemas", concluyó.

Contacto

Por consultas, las personas interesadas pueden dirigirse al Estudio Chiabrando y Asociados, en Independencia 1268, llamar al (03564) 15515456 o escribir al correo electrónico estudiochiabrando@gmail.com.