La ciudad se encuentra atravesada por múltiples causas de abuso sexual. Muchos son los motivo, explican los especialistas en el flagelo, y uno de ellos es que ahora las víctimas se animan a denunciar en más cantidad y al mismo tiempo obtienen respuesta inmediata desde la Justicia.

En esta oportunidad, la denunciante es una joven de unos 22 años, quien semanas atrás decidió denunciar a su padrastro ante la Justicia local, quien finalmente fue detenido este martes a la tarde en barrio Hipólito Bouchard acusado de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.

Los hechos, según la denuncia, los habría cometido cuando la víctima era menor de edad, 11 años. Ahora, ya mayor, y embarazaba, la mujer cobró fuerzas para acusarlo.

Además minutos después de la detención, decidió realizar un fuerte descargo en sus redes:

“Hoy puedo soltar lo que durante años me guardé para mi solita con tan solo 11 años este hijo de puta abusó de mí, me manipuló, me psicologió y me amenazó durante mucho tiempo. Me arruinó la vida, hoy con 22 años me animé hablarlo y a no callarlo más porque supe y entendí que lo que me hizo no estaba bien. Me saco lo más hermoso que tiene que una mujer”, comenzó diciendo la joven mujer.

"Me robó mi niñez, me robó mi infancia, me apagó completamente. Hoy me animé a decirlo, a contarlo. Hoy que voy a ser mamá eso me dio aún más fuerzas para sacarlo de mi, durante años moría por hablarlo por contarlo pero jamás me animé sentía vergüenza y miedo. Porque sus amenazas eran ´tu mamá se va a enojar con vos´ o el podría hacerle daño a mi madre de ahí se agarraba, era una nena y no le importo arruinarme la vida y no solo a mi", agregó.

“Pero hay un Dios que lo ve todo y hoy después de tantos años, hoy con 22 años puedo decir que estoy tranquila y en paz porque el degenerado violador va a pagar por lo que me hizo. No le importó mi sufrimiento ni mi trauma. Ojalá te pudras violador hijo de puta y ojalá no le hallas cagado la vida a ninguna otra niña”, sostuvo.