Este domingo 10 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones generales en la provincia de Santa Fe para elegir gobernador, y en varias localidades, entre ellas Frontera, también se elegirá intendente y concejales.

Oscar Martínez, candidato a intendente de Unidos para Cambiar y quien resultó ganador en las PASO por escasa diferencia, dialogó con La Mañana de El Periódico Radio 97.1 en el cierre de su campaña y reiteró las propuestas para su posible gestión, en la que destacó el apoyo que tendrá del candidato a gobernador Maximiliano PUllaro en caso de que este también gane las elecciones.

El actual secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Frontera estuvo acompañado por Rossana Nieto, quien ocupa el primer lugar en la lista de concejales. “En estos tiempos se profundiza la interacción con los vecinos, caminando, proponiendo. Tenemos una buena relación, estamos esperanzados en que el vecino nos va a acompañar”, comenzó Martínez sobre la campaña realizada.

“Fue muy importante el intercambio que tuvimos con los vecinos porque hemos adquirido no solamente conocimiento sino también hemos recibido propuestas para el próximo gobierno de Oscar Martínez", agregó Nieto

Respecto a cómo trabajaron para aumentar la participación de la población en estas elecciones, Martínez respondió: “Ha sido una tarea política del grupo de trabajo, al cual estamos agradecidos enormemente por todo el entusiasmo, el compromiso que le han puesto, y todo el tiempo. Muchos entienden que la Paso no era obligatoria y que no era relevante asistir, se le hace el comentario que es obligatorio también. Y muchas de las personas que no fueron a votar, y que nosotros hemos podido hablar, nos van a seguir acompañando”, aseguró el canidato.

“En la campaña, fue ese resultado que fuese, hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo hicimos con el mayor de los respetos, y con mucha pasión, y así va a ser la gestión que vamos a iniciar a partir del diez de diciembre”, indicó.

“Esa presencia en la calle al lado del vecino, haciéndonos cargo de lo que hicimos y de lo que falta hacer, pero siempre tenemos una respuesta. Esa es la gran diferencia que tenemos con los demás candidatos”, continuó Martínez.

“Los vecinos saben qué calidad de personas somos. Los políticos primero somos personas y después ejercemos funciones diversas, de acuerdo a las circunstancias. Para mí una doble responsabilidad porque debutar políticamente en este momento donde todo está en crisis no solamente la política sino la sociedad misma el país es un doble esfuerzo, pero realmente estoy capacitada para llevar adelante una concejalía por Frontera y para Frontera”, consideró Nieto.

¿Cuáles serían las primeras medidas que llevarían a partir de diciembre?

Las urgencias son tener listas las carpetitas para hablar con el gobernador. Trabajamos para llevarle proyectos importantes, tenemos que desarrollar infraestructura y tener recursos para eso, como por el tema del agua. El municipio tiene la capacidad operativa y financiera por la buena administración que está llevando esta gestión. Vamos a trabajar más el tema de la iluminación, continuar con gestiones que hoy estamos llevando a cabo y también hacer una inversión fuerte en lo que es infraestructura para los espacios verdes. Hay una temática global muy grande que tenemos que abarcar, pero en el día a día vamos a ir por eso: seguridad, agua y vamos a plantear las grandes obras que necesitamos para nuestra comunidad.

¿Mejorar la relación con el Gobierno provincial lo plantea como una necesidad?

Sí, tal cual. Ayer tuvimos la la presencia de la actual ministra de Infraestructura de la provincia de Santa Fe y actual candidata a vicegobernadora y más allá que ha venido a incumplir con la ley electoral, porque no se permite hacer campaña política, lo que nos hubiese gustado es que estuviésemos recorriendo las obras del nuevo hospital y la ampliación del centro de salud San Roque para convertirnos en hospital; nos hubiese gustado que nos acompañe el inicio de las obras o la recorrida del bacheo del provincial, nos hubiese gustado que nos hubiesen entregado los fondos o la resolución que nos habilita a disponer de fondos para comprar maquinaria, un minibús, una barredora, nos hubiese gustado que la provincia de Santa Fe a través del gobierno de Perotti y del senador Calvo nos hubiese acompañado a los vecinos de Frontera para resolver cuestiones puntuales y que necesita recursos excepcionales para poder lograrlo. Por eso apuntamos a Maximiliano Pullaro gobernador, porque conoce nuestra realidad, nos va a atender y vamos a plantearles las situaciones prioritarias que tenemos que resolver.