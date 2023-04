"A mí me habían dicho los médicos que ni iba llegar a los 7 años. Hoy ya tengo 41", le dice sonriendo Oscar Centurión a El Periódico.

Fanático del Club Atlético San Isidro, lo sigue desde el año 1998 y es un habitué cada partido en el "Nido", este sábado será la institución de calle Corrientes la que pondrá susojos en él para darle una mano al llevar adelante una campaña que permita conseguirle nuevos audífonos, ya que presenta un severo problema auditivo.

Al margen de ello, la vida de Oscar no fue fácil desde niño. A los 4 años se le detectó Síndrome de Morquio, una rara enfermedad. Previamente, a medida que aparecían sus problemas físicos, su madre Mercedes -con quien vive- indicó que fueron "de un lado a otro" hasta dar con un diagnóstico certero.

Lo que sufre Oscar es un trastorno hereditario que se presenta en uno de cada 200 mil nacimientos: "Se me desparramó en las piernas, me afectó el crecimiento. La enfermedades progresiva, me fue afectando la audición desde la adolescencia en adelante. Intentaron operarme pero por el problema respiratorio que también me genera no pudieron. Hoy la situación se agravó", describió el vecino de barrio Bouchard.

Campaña por los audífonos

Centurión padece hipoacusia neurosensorial bilateral severa y progresiva, por lo que viene llevando adelante un tratamiento con profesionales. Para continuar avanzando necesita de equipamiento de última tecnología.

La campaña solidaria que llevará adelante San Isidro este sábado 8 de abril -de 8 a 10- busca recaudar los fondos para la compra de dos audífonos digitales retroauriculares, Key398 Súper Power, en forma bilateral. Ambos equipos tienen un costo de 402 mil pesos.

De 10 a 13, frente a la sede social del club sobre calle Corrientes, el plantel completo de Liga Argentina, junto a alumnos y directivos de la institución, distribuirán puestos para el lavado de autos al paso, sin un costo determinado por el mismo, sino a voluntad de lo quelas personas quieran donar dentro de un sobre.

"Es muy importante para mí porque estoy completamente sordo, no escucho nada y me cuesta comunicarme con mi familia. No salía a ningún lado con esto de la pandemia, me conoce mucha gente que por ahí se acerca a hablarme y tenía miedo de salir porque con este problema de audición es complicado dialogar. Optaba por quedarme en casa", reconoció.

Sigue ante la adversidad

Oscar hizo el colegio primario en la escuela de su barrio, la Hipólito Bouchard, a la cual volvió hace unos días y recorrió sus nuevas instalaciones. La secundaria la realizó en el Pascual Bailón Sosa. Pero no se quedó en eso sino que decidió hacer la Tecnicatura en Administración de Empresas, carrera a distancia que concluyó en 2010.Trabajó en la administración de la Granja de Apadim y en el Centro Luz de Día con el Plan Primer Paso (PPP), también en la empresa Aimaretti con el Plan Pyme. Pero todo fue hasta la pandemia, momento en que se cortaron.

En la actualidad subsiste gracias a una pensión pero admite que necesita, sobre todo"sueña", con tener un trabajo fijo para desarrollar desde su casa con la computadora.

Además, para movilizarse utiliza una silla de ruedas común, aunque aclaró que le gustaría tener una eléctrica para tener independencia: "Voy a la cancha siempre con un amigo.Tengo mi silla de ruedas pero no la llevo a la cancha; siempre necesito de la voluntad de alguien que la empuje. Estaría mejor tener una eléctrica, pero son costosas", expresó.

"Un ejemplo"

"Oscar es un ejemplo de cómo seguir adelante ante la adversidad y tratando de vivir de la manera más digna posible. Necesita su audífono para poder tener una mejor vida, sería grandioso para sus dolores de cabeza constantes que tiene", explicó Guillermo Pérez, uno de sus amigos.

"Colaborando podemos lograr cosas"

Alejandro Aimaretti, presidente de San Isidro, definió a Oscar como "un tipo extraordinario" y aclaró que la campaña es pura y exclusivamente para poder juntar los fondos y adquirir los audífonos."Queremos movilizar a la gente y decirles que colaborando se pueden lograr muchascosas, es la idea de la movida y él se lo recontra merece", dijo.