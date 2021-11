Le queda pintada. Ramón “Monchito” Cortez luce con orgullo la casaca de la selección Argentina que le envió en la últimas horas nada más y nada menos que Lionel Messi, el crack y capitán del combinado nacional.

“Con afecto para Moncho, Leo”, es la breve dedicatoria que la “pulga” le dejó a Cortez, quien en septiembre pasado terminó de pintar un enorme mural –dicen el más grande del país- dedicado a Messi en la esquina de Belgrano y Vélez Sarsfield.

“Es una emoción terrible tener esa camiseta con la firma de él. Es algo único, un verdadero tesoro que como argentino fanático del fútbol y Messi es lo máximo. Encima es la de su talle, es algo indescriptible”, señaló ante la consulta de El Periódico el artista plástico, quien prefirió no ahondar en cómo llegó el obsequio.

A Cortez le llevó poco más de un mes y medio terminar semejante obra: más de 60 horas de trabajo que hizo de forma gratuita contando solo con la colaboración de un local comercial que le brindó las pinturas.

“Quería hacerle un regalo a la ciudad. No esperaba tanta repercusión, me sorprende que tenga tanto revuelo. Es algo que yo podía hacer y que la ciudad lo valore tanto me causa un enorme orgullo”, manifestaba tiempo atrás el también profesor de arte.

Sobre la idea del mural había dicho que la venía craneando desde antes que salgan campeón de la Copa América: “Al lunes siguiente, después de la obtención de la copa agarré la bici y salí a buscar un muro. Fue así que preguntando llegué con el dueño de la empresa en la esquina de Belgrano y Vélez Sarsfield y me autorizó”, recordaba.

Hoy esa esquina se convirtió en un emblema y niños y adultos no solo llegar a contemplar la obra de “Monchito” sino además sacarse fotos para llevarse un recuerdo con el rostro del ídolo nacional.

Expone en El Espacio

Cortez expone actualmente en la galería de arte en El Espacio de El Periódico, una muestra realizada hace un tiempo que expone por primera vez.

“Hay un poco de realismo espontáneo, acrílico sobre lienzo, óleo sobre lienzo. También estoy incursionando con los animales para variar lo que es el retrato y la anatomía”, explicó.

La muestra puede visitarse de manera libre y gratuita de miércoles a viernes de 17 a 19 y los sábados de 10 a 12 y de 17 a 19, en Bv. 9 de Julio 1844. Las obras están a la venta.