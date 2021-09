‘Moncho´ terminó el mural de Messi: “Esta obra tiene que hacer valorar a los artistas de la ciudad”

Como en los últimos 50 días, otra vez Ramón “Moncho” Cortez llega en su bicicleta rosada a la esquina de Belgrano y Vélez Sarsfield. Las 9:05 del lunes post elecciones PASO, esta vez su llegada es diferente, más aliviado, feliz y hasta orgulloso de sí mismo. El mural ya está en su máximo esplendor, terminó su gran obra, esa que transformó la esquina del microcentro de la ciudad, sólo, por su propio mérito, sin ayuda de ningún político o partido. Trascendiendo.

Al frente del mural, en la otra vereda, una obra en construcción, tapada de costosos carteles de candidatos para las elecciones que se fueron y otras que vendrán en dos meses.

La paradoja se muestra en esa escena de cruce de calle. De un lado, la obra maestra de “Monchito”, exaltando la importancia del arte y pidiendo a gritos que sean valorados los artistas; del otro, cartelería proselitista de altísimo valor, tras una desinteresada elección. Por supuesto, la mirada de todos los que circulan por esa zona es hacia la obra de arte.

“Llevó muchísimo tiempo, trabajo, esfuerzo y dedicación. No pensé que iba a quedar tan espectacular, porque en principio iba a ser un solo dibujo de Messi, después me di cuenta que estaba muy vacío me decidí hacerlo en toda la pared”, comenta Ramón Cortez de 31 años, mientras con su mirada se sigue asombrando del mural que logró.

“La idea de hacer un homenaje a Messi la venía craneando desde antes que salgan campeón de la Copa América. Por eso al lunes siguiente después de la obtención de la copa agarré la bici y salí a buscar un muro. Fue así que preguntando llegué con el dueño de la empresa en la esquina de Belgrano y Vélez Sarsfield y me autorizó”, recordó.

Un regalo para la ciudad

Pese a que su obra transformó una esquina que estaba olvidada y pasaba desapercibida en el microcentro de la ciudad, “Moncho” no recibió un peso de ningún espacio político.

“Considero de que la importancia de que se le da la cosas cuando uno lo hace por amor y pasión. No se dio que me lo paguen, por eso lo hago gratis, me gusta y le dedico”, sostuvo el profesor de arte.

“Quería hacerle un regalo a la ciudad. No esperaba tanta repercusión, me sorprende que tenga tanto revuelo. Es algo que yo podía hacer y que la ciudad lo valore tanto me causa un enorme orgullo”, manifestó emocionado el profesor de arte.

“Está muy bueno que la gente venga, se saque fotos y diga que lo va a cuidar. Eso quiere decir que valoran el trabajo que hago y llega lo que quiero transmitir.

Unió las dos pasiones

En una entrevista anterior, Cortez contó que era futbolista y se destacaba en su rol de enganche, pero la vida lo llevó a dedicarse al arte. Con este trabajo logró unir sus dos pasiones: el fútbol y el arte.

“Tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta, poder desarrollarme en eso. En esta oportunidad puedo unir mis dos pasiones y obviamente al hacerlo yo solo desarrollé mi idea, sin que nadie interfiera y tenga alguna objeción sobre eso”, dijo.

Pensaba hacer primero a Lionel Messi con la camiseta azul, en una foto icónica luego de perder la final 2014, cuando el astro miraba la Copa del Mundo que se le hizo esquiva. “Primero hice ese dibujo, pero después se me ocurrió que el mural tenía que contar algo. Y decidí contar la parte buena y mala de Messi”, remarcó.

Por esto decidió retratar distintas imágenes del rosarino con etapas especiales defendiendo los colores argentinos, desde la última consagración de la Copa América, el Mundial 2014, el debut en la Selección Argentina Juvenil, y hasta cuando era un niño con la camiseta de Newells.

"Veía que Lionel hacía un gran esfuerzo para obtener algo con la selección y pese a que no se le daba, nunca bajó los brazos. Se merecía un reconocimiento", destacó el artista.

Revalorizar el arte

Muchos artistas de la ciudad reclaman desde hace tiempo que el Estado reconozca económicamente la tarea de estos talentos que embellecen la ciudad y transmiten identidad.

“El arte viene a irrumpir, a transformar y a resignificar las cosas. Esto es un ejemplo, cuando uno tiene ganas y le mete mucho esfuerzo se puede hacer”, explicó.

“Monochito” pasó jornadas de muchísimo frío, dejó de lado algunos trabajos que sí le pagaban, para poder avanzar con este regalo a la ciudad. “Había mañanas que hacía mucho frio y estar arriba de la escalera pintando se complicaba bastante”, comentó recordando que cuando recorría las calles en bicicleta con la enorme escalera, muchos le tocaban bocina para que se corra del medio. Hoy la mayoría lo felicita y agradece por su obra.

“Quería darle un regalo a la ciudad. Que signifique un antes y un después en la parte artística para que lo empiece a valorar al arte tal cual es. Conozco muchos colegas que desde hace muchos años trabajan y no tienen el reconocimiento merecido”, consideró Ramón.

“Esperemos que esto cambie el paradigma de la valoración del arte. Ahora lo tienen por compromiso en la ciudad y no debería ser así. El arte causa posteridad, trascendencia, nosotros pasamos y lo que queda es lo que dejamos”, enfatizó.

En este sentido, Cortez, pidió: “Que el artista sea valorado como tal, que se resignifique la ciudad. De alguna manera somos lo que los demás ven, qué mejor que se vea el arte. El arte debería ser bien remunerado porque le da otra esencia a la ciudad”.

Siete semanas y más de 60 horas

La maravillosa obra le llevó arriba de un mes y medio, y más de 60 horas de trabajo a Ramón Cortez: “Siempre le encontraba algo, y para que quede bien tenés que ser medio puntilloso y detallista”, recordó.

Además explicó que para hacer el fondo necesitó unos 10 o 12 litros de pintura, y para hacer las figuras unos 8 litros más.

“Le llevé el proyecto a Rincón de Colores y ellos generalmente apoyan este tipo de trabajos. También el dueño de Las Cañitas se acercó porque vio que lo estaba haciendo y me apoyó con los materiales”, contó.

Sueña con que Messi lo vea

Desde que el dibujo empezó a tomar forma, cualquiera que pasaba por el frente notaba que iba a ser un gran trabajo. Tal es así que antes de finalizarlo, el mural tuvo mucha repercusión en las redes sociales y las imágenes hace días están volando por la web.

Cortez sueña con que Messi vea el homenaje que le realizó: “No creo que venga a verlo acá, pero sí me gustaría que lo vea por las fotos al menos. Sería algo que me sentiría orgulloso para que vea que la gente lo quiere”, expresó.

“Vienen familias a sacarse fotos y grita vamos Leo. Está bueno que la gente sepa que lo aprecia mucho a Lionel y el día que sale campeón Argentina muchos nos emocionamos por él”, sostuvo.

Un reconocimiento desde el Concejo

Días atrás el concejal del Frente de Todos, Andrés Romero, presentó un proyecto para que el Concejo Deliberante de San Francisco reconozca el trabajo realizado por el joven Cortez. Sin embargo, ese reconocimiento no significó ningún tipo de ayuda económica o material, fue meramente simbólico.

“Gracias a Dios no tuve ningún apoyo económico desde la Municipalidad o desde el Concejo, porque creo que si obtenía algún beneficio monetario de la parte municipal también se desvirtuaba esto que quería hacer que es un regalo", destacó.

"Si bien los artistas no vivimos del aire, tenemos que comer, pagar impuestos y esto me demandó mucho tiempo y dejé de lado algunos trabajos que sí me pagaban, pero el esfuerzo valió la pena", reconoció el joven.