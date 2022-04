Melina le salvó la vida a una beba de un año: "Siempre miro videos de primeros auxilios por mi hija"

Melina Casas se transformó en una heroína el lunes pasado por la tarde tras salvarle la vida a Celeste, una beba de 22 meses, que se estaba ahogando con su propio catarro cuando estaba junto a sus padres.

Todo sucedió el lunes pasado cuando una pareja de barrio 20 de Junio estaba desesperada buscando ayuda dado que su pequeña hija de 22 meses se estaba ahogando y ya no respiraba más. Fue en ese momento, que Melina salía de un comercio cercano junto a su hija en su moto y ve la situación.

"Vi que el padre estaba desesperado con la beba en brazos y se dirigía a una casa a buscar a alguien. Después me enteré que en ese domicilio vive alguien que es paramédico, pero no estaba", comenzó contando la mujer que todavía no puede creer cómo reaccionó.

Melina, agregó que decidió seguir al hombre y en un momento cuando ya parecía el peor final, decidió interceder: "Me bajé de la moto, dejé a mi hija, me saqué la mochila y le pedí a la beba. Ahí empecé a realizarle maniobras de primeros auxilios. Enseguida empezó a reaccionar y respirar", dijo emocionada al recordar el momento.

Además la mujer comentó que si bien nunca hizo un curso de primeros auxilios, al tener hijos siempre observo videos de cómo se realizan por temor a que le ocurra algo a su familia.

"Tengo una nena de 4 años y estoy un poco traumada por lo que pueda pasarle con la leche o que se atraganten con algo. Por eso siempre estuve mirando videos de primeros auxilios por internet", manifestó Melina.

En este sentido, comentó que siempre se pone muy nerviosa por cualquier inconveniente pero esta vez pudo actuar más tranquila: "Nunca pensé que me iba a tocar una situación de estas", dijo.

Por su parte, Paola, la madre de la menor relató que Melina se transformó en un "ángel" para toda la familia por su accionar de rescatar a su hija que se estaba ahogando y ya no sabían a quién recurrir.