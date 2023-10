María Chianalino expone en El Espacio: la casi abogada que se la jugó por el arte

Puntual y discreta. Así llegó María Chianalino en la galería El Espacio donde es la estrella del mes. Mira con mucho asombro cómo quedaron ubicados sus cuadros, aquellos que pintó hace un par de años cuando no estaba tan abocada a la docencia.

En el mes de su cumpleaños fue convocada por el responsable de la galería, Eugenio Boc-Ho, para ser la artista de octubre. Aunque no lo crea, ella logró impresionar a la gente que pasa en frente de la galería porque todos quedan asombrados del poder de sus obras.

No pareciera que ella en algún momento no haya pensado en su faceta artística, pero así fue. “Siempre me gustó pintar, dibujar. Después cuando estaba en el secundario tomé clases de pintura y cerámica con Adoris Bono y Esteban Olocco, pero nunca con la intención de estudiar arte. Después hice medio año de Abogacía y decidí dejar", contó a El Periódico.

Decisión

Siempre mirando de reojo sus obras comentó que ella rápidamente se anotó en un taller de arte y al año siguiente entró a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y halló su camino.

En la galería se pueden observar cuadros que pintó en diferentes años, casi todos previos a convertirse en mamá en 2020. Su técnica predilecta es el acrílico, aunque también hay piezas combinadas con óleo.

La elección de cada retrato, porque apela al arte figurativo, no es algo simple o que llegue por arte de magia. No al menos en su mente: “Es todo un trabajo pensar en el qué se va a pintar, no es que viene la creatividad que fluye tanto, en mi caso pienso mucho qué es lo que voy a hacer, cómo me gustaría que se vea, los colores, el fondo”.

Pausa

La pintura nunca se fue de su vida, pero sí ha tomado pausas. En la actualidad está mayormente dedicada a la maternidad y la docencia ya que da clases en la escuela Proa Técnica desde 2015. En este ámbito encontró otra manera de vehiculizar lo que le gusta cuando da clases.

“A mis estudiantes les llevo mucho la pasión por la historia del arte, que me encanta la historia del arte. Entonces trato de enseñarles a partir de pinturas”, sostuvo.

María le dio un último repaso a sus propios trabajos. La muestra permite decir que ella sigue vigente y su pausa como artista terminará en breve.

Visitas