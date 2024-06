Madres Territoriales alertan por el crecimiento de otra adicción: adolescentes apostadores

“Nos encontramos con que cada vez hay más más niños en el mundo de la droga. Empiezan desde muy chiquitos, 7 u 8 años. La problemática es muy grande tanto en nuestra ciudad como en toda la zona. Pero también detectamos con preocupación que cada vez son más los adolescentes que están perdidos en la ludopatía, con los casinos online y las apuestas virtuales”. Así relataron la cruda realidad a la que están asistiendo las Madres Territoriales San Francisco, el grupo de mujeres que busca visibilizar la problemática de las adicciones y ayudar a los familiares y allegados de personas atravesadas por esta situación.

Andrea Carrasco, presidenta de la Asociación Civil Madres Territoriales y referente a nivel provincial, junto a Daniela Moro, Patricia Cano y Graciela Mansilla, todas colaboradoras, dialogaron con El Periódico para referirse a estos graves problemas de adicciones.

Madres Territoriales lleva trabajando siete años con diferentes dispositivos en barrios de San Francisco y Frontera. Este año comenzaron con el programa “Una madre en cada barrio”, que tiene como objetivo acercar el apoyo y la prevención directamente a las comunidades. "Hemos inaugurado el cuarto dispositivo de trabajo en barrio Santa Teresita de Frontera. Funciona en Calle 9 al 942, en el Centro Vecinal del sector, los lunes a partir de las 15", explicó Carrasco.

También, las mujeres brindan asistencia y contención en barrio Parque, La Milka y Hospital, además que son convocadas a colaborar en localidades como La Francia, Freyre, Arroyito y Morteros.

Capacitar referentes

Moro enfatizó sobre la importancia de formar grupos de apoyo: "Si nosotras vamos al territorio, es más fácil para las personas del barrio, se van conociendo. Nuestra idea es formar grupos y una referente para que pueda ayudar con nuestro apoyo”, comentó.

A su vez, Cano compartió su experiencia personal como integrante de Madres: "Las realidades en cada reunión son muy fuertes. Yo no tengo problemas de adicciones en mi familia, pero me acerqué porque veía a conocidas que tenían hijos adictos y me parecía que podía ayudarlas. Me di cuenta que tenía que capacitarme para poder brindar herramientas a esas mamás y familias para poder afrontar esta problemática", relató.

La situación actual

Luego Carrasco señaló que, por las adicciones, se detectan casos de adolescentes en situación de calle, prostitución en mujeres jóvenes, deserción escolar, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, entre otros. "Nos asustamos de lo que se ve en los medios, pero en San Francisco también existe esa realidad. No estamos tan lejos de lo que se vive en Rosario o en Córdoba capital", advirtió.

A su vez, a las reuniones de Madres Territoriales comenzaron a llegar alarmantes consultas de mujeres preocupadas por sus hijos y las apuestas online. Otro tipo de adicción y al que cada vez más acceden adolescentes desde la más temprana edad.

“Los chicos entre 14 a 19 años practican la ludopatía -señala Moro- porque el Fortnite es un modo de apuesta que los atrapa. Y una vez que ellos cargaron la tarjeta de crédito de sus padres al teléfono, mienten en su edad y ya está. Después terminan en casinos online o en casas de apuestas por partidos de fútbol”.

Carrasco alertó que esta tendencia también llegó a las escuelas y en las previas de los jóvenes: “Apuestan mientras están en clases o antes de ir al boliche. Entre todos juntan dinero y apuestan mientras un profesor explica algo en clases o antes de salir a bailar. De ganar o perder muchas veces depende esa salida”.

“Como padres debemos estar atentos -subrayaron las Madres- porque empiezan a tener conductas similares a las que se dan en la mayoría de las adicciones, como aislamiento, cambios de humor, a robar o vender cosas y mentiras. Y esto pasa hoy en San Francisco”.

“Era una madre negadora, mi hija no se podía drogar”

Graciela Mansilla encontró en Madres Territoriales el apoyo para enfrentar una dura realidad familiar, al descubrir la adicción de su hija a las drogas. "Ella sufría violencia de género entonces acudí a Andrea -Carrasco-, en ese momento me ayudó a salir de esa situación. Descubrí que mi hija estaba metida en las drogas, pero yo era una negadora, que no podía ser, que ella era buena y nadie la quería. Era todo al revés, mi hija estaba enferma y yo no podía soportar que me dijeran que era mamá de una ‘drogona’", recordó.

La situación tocó fondo cuando Graciela tuvo que acudir a la UDER (Unidad de Desarrollo Regional, dependiente de la SENAF) para llevarse a sus nietos - su hija es madre de tres-: "Ella iba a parar de una casa a otra, llegó un momento en que los niños no tenían hogar. La encontré en situación de calle y como madre no se puede describir cómo los encontré, el estado de abandono", describió Graciela.

Por eso tomó la decisión de hacerse cargo de sus nietos. Tras esa situación, su hija decidió pedir ayuda y pudo iniciar una recuperación en la provincia de San Luis. "No es fácil el camino de la adicción y menos en un tratamiento. Los primeros tres meses se quería venir a pie y cada vez que me hablaba eran insultos. Pero una tiene que fortalecerse como mamá", afirmó.

Pese a todo, Graciela y su hija lograron grandes avances: "Gracias a Dios volvió hace un mes, está recuperada que no quiere decir que esté curada. La estamos ayudando y está trabajando. Ahora tiene su cabeza ocupada y dejó atrás el entorno negativo. Las dos asistimos a las reuniones y tratamos de ayudar. Ella está bien, sus hijos felices y todo fue gracias a Andrea y a Madres Territoriales”, cerró la mujer.

Cómo contactarse

Quienes quieran reunirse con el grupo de Madres Territoriales pueden contactarse al teléfono 3564651962 y también se las encuentra en Facebook como “Madres territoriales San Fco-Frontera”.