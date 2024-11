La complicada situación de la autopartista Lear en San Francisco, con la confirmación de que no se les renovará a unas 350 personas que tenían contratos temporales en la firma, tiene su explicación en el fin del acuerdo de la empresa con Fiat-Stellantis, a la cual proveía de componentes para la fabricación del modelo Cronos en la planta cordobesa de Ferreyra, según indicaron desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

Y a esto se le suma la baja producción de Nissan en la planta de Santa Isabel en la capital provincial, que viene incrementando las suspensiones de personal y que ya comunicó que bajarán a un solo turno desde 2025, agregaron desde el gremio. Nissan es la otra empresa a la que Lear provee componentes, en este caso para la fabricación de la camioneta Frontier. Al tener menor producción, baja la demanda en la planta sanfrancisqueña, que además del cese de contratos eventuales abrió un plan de retiros voluntarios para su personal de planta permanente.

De esta manera, unas 350 personas que trabajan en la planta de San Francisco perderían su empleo en estos días ya que no les renovarían el contrato, a los que se sumarán quienes acepten el retiro voluntario. Desde SMATA aclararon que en principio no se trata de una modalidad habitual en las autopartistas en que finalizan contratos y vuelven a tomar personal, sino que ya no hay acuerdo con Fiat para continuar esa producción.

¿Por qué se cae el acuerdo de Lear con Fiat? El secretario de Prensa del SMATA en Córdoba, Javier García, afirmó que no tienen confirmación pero que Fiat tendría un nuevo arreglo con otra empresa por menor costo. “Seguramente le ha aparecido a Fiat alguna empresa que le haya ganado la cotización, más barata que Lear. No sé si los componentes van a venir desde el exterior, o sea si van a ser importados; o si se va a producir en algunas fábricas locales. Hay una fábrica de Stellantis muy grande en Córdoba que se llama Sudamericana, que no sabemos qué va a fabricar”, explicó.

Situación “muy compleja”

García expresó su preocupación por la situación en la planta, tanto por el fin del proyecto que mantenía con Fiat, como por la reducción de turnos en la producción de Nissan, lo que impacta directamente en los trabajadores.

"Se termina el proyecto con Fiat y no se renueva, por lo que quedan sin esa producción. Y por otro lado, las suspensiones de Nissan en Córdoba se fueron intensificando, más a fin de año, a tal punto de que medio mes estaba suspendido, y hasta más. Y anunciaron que el año que viene empiezan con un solo turno", explicó.

La falta de proyectos y la disminución de la actividad generaron que 350 contratos eventuales no sean renovados en las próximas semanas. "De esas 350 personas con contratos hasta el momento nos dicen que no les van a renovar. No es un despido, pero se quedan igualmente sin trabajo. Los contratos vencen en estos días de noviembre y en diciembre", añadió el dirigente sindical.

Además, García mencionó que Lear ha abierto un plan de retiros voluntarios. "Incluso con los 350 contratos que no se renuevan, le sigue sobrando gente porque baja un turno Nissan. Creo que también a la vez cuando se abre el retiro voluntario puede quedar una pequeña esperanza para algún compañero que esté con un contrato eventual, quizás se puedan mantener algunos. Pero eso ya es futurología", expresó.

“Nosotros sabemos también que en las concesionarias las ventas caen, las de fabricación nacional, entonces eso tiene su repercusión en las fábricas. Se ha ido negociando, llegando a muchos acuerdos, mejorando y arreglando desde el Sindicato las mejores condiciones que se podían para tratar de que en algún momento haya alguna mejora. Pero hasta ahora no se está viendo, al contrario. Está muy complicado”, resumió García.

Problemas con Nissan

El secretario de Prensa señaló que la situación en Nissan es "muy compleja" y advirtió sobre las consecuencias si no se materializan nuevos proyectos. "Si no aparece otro proyecto, lamentablemente vamos a una situación de reducción de personal", dijo.

Respecto a las condiciones laborales y económicas, García destacó las limitaciones de las autopartistas para ofrecer retiros voluntarios atractivos en comparación con las terminales automotrices. "Desde el sindicato siempre buscamos las mejores condiciones posibles, con incentivos, pero no es lo mismo un retiro voluntario de una autopartista como Lear que una terminal como Renault o Volkswagen", afirmó.

El dirigente también hizo referencia al impacto de las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y la apertura de importaciones. "A la industria argentina le pega un golpe que desemboca en desempleo. En San Francisco seguramente Lear ha invertido en ese personal, en capacitarlos, y de pronto llegan situaciones como estas y hay despidos", sostuvo.

Otros anuncios

Si bien Renault Argentina había anunciado en septiembre pasado la decisión de invertir 350 millones de dólares en su planta cordobesa de Santa Isabel para la producción de una nueva camioneta, lo que daba una posibilidad a la planta de Lear de fabricar alguno de sus componentes, la misma recién estaría en el mercado en 2026.

Además, Stellantis anunció también este año que invertirá 385 millones de dólares en la Planta Industrial Ferreyra para desarrollar una nueva familia de vehículos, además de motores.

Sin embargo, no hay confirmación de que ambos anuncios repercutan positivamente en Lear y desde el sindicato advierten que otra empresa de Stellantis, bajo el nombre de Sudamericana, podría tomar parte de la producción.